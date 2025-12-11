Погода сегодня, 11 декабря, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Женщина на улице во время снега. Фото иллюстративное: EFE

Прогноз погоды в Украине на четверг, 11 декабря, дали синоптики. Ночью на северо-западе, днем в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Херсонской областях пройдет дождь, а на северо-востоке — дождь с мокрым снегом. На остальной территории осадков не предвидится.

Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 11 декабря

В большинстве областей ночью и утром образуется туман, во время которого видимость составит 200–500 метров (I, желтый, уровень опасности). Ветер с запада и юго-запада достигнет 5–10 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до +1...+6 °С, а днем поднимутся до +4...+9 °С. На востоке и северо-востоке будет несколько прохладнее: в течение суток 0...+5 °С.

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Днем небольшой дождь. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью и утром образуется туман — видимость составит 200–500 м/с (I, желтый, уровень опасности). Ночная температура на Киевщине — +1...+6 °С, а в Киеве — +4...+6 °С. Днем в столице воздух прогреется до +7...+9 °С, а в области — до +4...+9 °С.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 11 декабря в Украине будет преобладать сравнительно теплая погода с температурой +3...+8 °С. На востоке и северо-востоке ожидается +1...+3 °С, а на западе — +8...+11 °С.

Практически по всей стране предполагается влажная погода с преимущественно небольшим дождем.

В Киеве местами пройдет дождь. Ветер юго-западного направления будет порывистым. Воздух прогреется до +8 °С.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что в Украине в ближайшие дни ухудшатся погодные условия. Ожидаются морозы до -12 °С.

Также мы сообщали, что 10 декабря в большинстве регионов был дождь. На востоке, Днепропетровской и Сумской областях шел мокрый снег.