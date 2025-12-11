Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Погода arrow Погода в Украине сегодня — где будет идти снег arrow

Погода в Украине сегодня — где будет идти снег

11 декабря 2025 06:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода сегодня, 11 декабря, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Женщина на улице во время снега. Фото иллюстративное: EFE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на четверг, 11 декабря, дали синоптики. Ночью на северо-западе, днем в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Херсонской областях пройдет дождь, а на северо-востоке — дождь с мокрым снегом. На остальной территории осадков не предвидится.

Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама
Читайте также:

Какая погода будет в Украине 11 декабря

Погода в Украине 11 декабря 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В большинстве областей ночью и утром образуется туман, во время которого видимость составит 200–500 метров (I, желтый, уровень опасности). Ветер с запада и юго-запада достигнет 5–10 м/с.

Опасные метеорологические явления в Украине 11 декабря 2025 года
Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

Ночью столбики термометров снизятся до +1...+6 °С, а днем поднимутся до +4...+9 °С. На востоке и северо-востоке будет несколько прохладнее: в течение суток 0...+5 °С.

Температуры в Украине 11 декабря 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Днем небольшой дождь. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью и утром образуется туман — видимость составит 200–500 м/с (I, желтый, уровень опасности). Ночная температура на Киевщине — +1...+6 °С, а в Киеве — +4...+6 °С. Днем в столице воздух прогреется до +7...+9 °С, а в области — до +4...+9 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 11 декабря в Украине будет преобладать сравнительно теплая погода с температурой +3...+8 °С. На востоке и северо-востоке ожидается +1...+3 °С, а на западе — +8...+11 °С.

Практически по всей стране предполагается влажная погода с преимущественно небольшим дождем.

В Киеве местами пройдет дождь. Ветер юго-западного направления будет порывистым. Воздух прогреется до +8 °С.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что в Украине в ближайшие дни ухудшатся погодные условия. Ожидаются морозы до -12 °С.

Также мы сообщали, что 10 декабря в большинстве регионов был дождь. На востоке, Днепропетровской и Сумской областях шел мокрый снег.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:32 Отказ от постсоветского — как война повлияла на энергетику

06:30 Цены на рапс в Украине — можно ли заработать на экспорте

06:30 На работу без учета в ТЦК — возможно ли это

06:25 Погода в Украине сегодня — где будет идти снег

06:21 Жилье для ВПЛ и компенсации — на что можно рассчитывать

Зеленский заявил о возможности энергетического перемирия с РФ - 80x80

Зеленский заявил о возможности энергетического перемирия с РФ

06:12 Аренда земли без рисков — зачем нужно дополнительное соглашение

06:10 Пенсия по инвалидности — какие выплаты у военных в 2025 году

06:01 Открыть счет в Ощадбанке — возможно ли это сделать онлайн

05:58 Выплаты детям погибшего воина — в какую очередь зачисляют

05:46 Дожди возвращаются — синоптики обновили прогноз для Одессы

06:32 Отказ от постсоветского — как война повлияла на энергетику

06:30 Цены на рапс в Украине — можно ли заработать на экспорте

06:30 На работу без учета в ТЦК — возможно ли это

06:25 Погода в Украине сегодня — где будет идти снег

06:21 Жилье для ВПЛ и компенсации — на что можно рассчитывать

Зеленский заявил о возможности энергетического перемирия с РФ - 80x80

Зеленский заявил о возможности энергетического перемирия с РФ

06:12 Аренда земли без рисков — зачем нужно дополнительное соглашение

06:10 Пенсия по инвалидности — какие выплаты у военных в 2025 году

06:01 Открыть счет в Ощадбанке — возможно ли это сделать онлайн

05:58 Выплаты детям погибшего воина — в какую очередь зачисляют

05:46 Дожди возвращаются — синоптики обновили прогноз для Одессы

06:21 Жилье для ВПЛ и компенсации — на что можно рассчитывать

10 декабря

19:48 Киевский рынок в Одессе перед Новым годом — что подорожало

06:49 Новые политэлиты — какими будут выборы во время перемирия

9 декабря

19:48 Сколько стоят елки в Одессе в 2025 году — обзор локаций

19:00 Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа

17:12 9 скрытых функций iPhone, которые стоит использовать

8 декабря

18:48 Жизнь в блэкауте — как одесситы адаптируются к новым условиям

5 декабря

18:47 Тепло с одесского рынка — как горожане поддерживают военных

11:03 День Святого Николая — будут ли отмечать одесситы праздник

3 декабря

18:49 Инкллюзивность в Одессе — с чем сталкиваются ветераны каждый день

Text

19:00 Возможны ли выборы в Киеве прямо сейчас — эфир Київський час

Text

17:50 Президент дал поручение разведке по РФ и КНР — эфир Вечір.LIVE

Text

13:14 Украина и Польша обсуждают передачу самолетов — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский готов к выборам во время войны — эфир Ранок.LIVE

9 декабря
Text

17:51 Трамп высказался о вступлении Украины в НАТО — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:32 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

3 декабря 2025

16:00 Минималка в Украине — какой будет сумма с 1 января 2026 года

7 декабря 2025
Эксклюзив

10:14Украина либо станет частью нового, либо создаст новое, — Буданов

4 декабря 2025

21:56 Стало известно где, и на какой должности служит сын Шуфрича в ВСУ

7 декабря 2025

06:10 Пенсионные выплаты урежут с января 2026 года — кто в списке

3 декабря 2025

03:04 Зимний десерт за 5 минут из 1 л молока — без духовки и желатина

6 декабря 2025

16:20 Продукты со скидками в АТБ — что отдают гораздо дешевле

08:20 Ночной тариф в 2026 — сколько будет стоить киловатт с 1 января

1 декабря 2025

19:20 Новые монеты Украины уже в обращении — какой у них номинал и вид

7 декабря 2025

07:01 ПриватБанк отказался сотрудничать — что будет с деньгами клиентов

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации