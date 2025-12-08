Прогноз погоды в Украине на завтра 9 декабря от Натальи Диденко

Женщина на улице во время мокрого снега. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 9 декабря, ожидается с дождями и мокрым снегом в некоторых областях. Кроме того, местами прогнозируется порывистый юго-западный ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 9 декабря

Мокрый снег завтра вероятен на Черниговщине, Сумщине, в восточных областях, в Полтавской и местами в Черкасской. На Житомирщине, Киевщине, Винницкой области и в западных регионах будут преобладать дожди. В южной части и в большинстве центральных областях будет облачно, но без осадков.

Температура воздуха 9 декабря.

Диденко отметила, что юго-западный ветер ожидается порывистым на западе, севере и в центре, а на юге и востоке — умеренный.

Температура воздуха будет самой низкой на востоке и северо-востоке — днем от -1 °С до +3 °С. В центральных областях ожидается +3...+6 °С.

В северных регионах Диденко прогнозирует 0...+3 °С, в южной части +3...+6 °С, на юге Крыма до +10 °С. На западе страны будет тепло, поскольку там температура повысится до +5...+9 °С.

Погода в Киеве 9 декабря

В столице ожидается преимущественно дождь. Ближайшей ночью будет 0...-1 °С. Днем температура воздуха повысится до +3 °С.

"С 10-го по 13-е будет сравнительно тепло, а с 14-го декабря ожидается небольшое снижение температуры воздуха", — добавила Диденко.

Пост Диденко.

Напомним, слабая магнитная буря уровня G1 накрыла Землю 8 декабря. Вследствие этого у метеозависимых может ухудшиться самочувствие.

Ранее начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, какой будет погода в Украине в декабре.