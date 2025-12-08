Видео
Україна
Видео

Мокрый снег и дожди накроют часть Украины — погода от Диденко

8 декабря 2025 13:35
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра 9 декабря от Натальи Диденко
Женщина на улице во время мокрого снега. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 9 декабря, ожидается с дождями и мокрым снегом в некоторых областях. Кроме того, местами прогнозируется порывистый юго-западный ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 9 декабря

Мокрый снег завтра вероятен на Черниговщине, Сумщине, в восточных областях, в Полтавской и местами в Черкасской. На Житомирщине, Киевщине, Винницкой области и в западных регионах будут преобладать дожди. В южной части и в большинстве центральных областях будет облачно, но без осадков.

Прогноз погоди в Україні на 9 грудня
Температура воздуха 9 декабря. Фото: Meteopost

Диденко отметила, что юго-западный ветер ожидается порывистым на западе, севере и в центре, а на юге и востоке — умеренный.

Температура воздуха будет самой низкой на востоке и северо-востоке — днем от -1 °С до +3 °С. В центральных областях ожидается +3...+6 °С.

В северных регионах Диденко прогнозирует 0...+3 °С, в южной части +3...+6 °С, на юге Крыма до +10 °С. На западе страны будет тепло, поскольку там температура повысится до +5...+9 °С.

Погода в Киеве 9 декабря

В столице ожидается преимущественно дождь. Ближайшей ночью будет 0...-1 °С. Днем температура воздуха повысится до +3 °С.

"С 10-го по 13-е будет сравнительно тепло, а с 14-го декабря ожидается небольшое снижение температуры воздуха", — добавила Диденко.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, слабая магнитная буря уровня G1 накрыла Землю 8 декабря. Вследствие этого у метеозависимых может ухудшиться самочувствие.

Ранее начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, какой будет погода в Украине в декабре.

погода непогода снег Наталка Диденко дождь прогноз погоды
14:34 Назначения в мэрии — одесские активисты против нового заместителя

14:32 Жилье в браке — можно ли продать без согласия второго супруга

14:30 Зарплаты киевлян — сколько платят работодатели в декабре

14:29 Погода будет радовать — прогноз для львовян на завтра

14:24 Как усилить мобильный сигнал в любом месте — действенные способы

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры - 80x80

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры

14:23 Россияне атаковали Запорожье и ранили людей — фото последствий

14:14 "Гарт" уничтожил технику россиян на Южно-Слобожанском направлении

14:13 Семь стран ЕС поддержали репарационный займ для Украины — детали

14:08 РФ поставляет газ в Китай, обходя санкции США — СМИ

14:05 В Харькове завтра серьезно испортится погода — чего ждать

