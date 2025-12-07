Погода в Украине 8 декабря — где будут морозы и ветер

Морозная и холодная погода. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 8 декабря, погода в Украине будет облачной и прохладной. В течение дня местами возможны осадки, а часть регионов накроет сильный ветер и морозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине 8 декабря

Синоптики рассказали, что завтра не будет существенных осадков, лишь на юге страны, днем местами и в центральных областях небольшой дождь. В то же время в западных областях ночью и утром ожидается туман.

Прогноз погоды на 8 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Также будет преобладать юго-восточный ветер с порывами 7-12 м/с, а в юго-восточной части местами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 °C до -3 °C. Днем столбики термометров будут показывать 0...+5 °C. А на Закарпатье и юге страны ночью будет +1...+6 °C, днем +4...+9 °C.

Напомним, сегодня в Украине тоже в части регионов будут морозы. Также есть сильные порывы ветра.

Кроме того, 7 декабря на Земле была слабая магнитная буря. Метеозависимые могли почувствовать головную боль и ухудшение самочувствия.