Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Погода arrow Морозы и сильный ветер — какой будет погода в Украине завтра arrow

Морозы и сильный ветер — какой будет погода в Украине завтра

7 декабря 2025 16:55
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине 8 декабря — где будут морозы и ветер
Морозная и холодная погода. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В понедельник, 8 декабря, погода в Украине будет облачной и прохладной. В течение дня местами возможны осадки, а часть регионов накроет сильный ветер и морозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 8 декабря

Синоптики рассказали, что завтра не будет существенных осадков, лишь на юге страны, днем местами и в центральных областях небольшой дождь. В то же время в западных областях ночью и утром ожидается туман.

Погода в Україні 8 грудня
Прогноз погоды на 8 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Также будет преобладать юго-восточный ветер с порывами 7-12 м/с, а в юго-восточной части местами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 °C до -3 °C. Днем столбики термометров будут показывать 0...+5 °C. А на Закарпатье и юге страны ночью будет +1...+6 °C, днем +4...+9 °C.

Напомним, сегодня в Украине тоже в части регионов будут морозы. Также есть сильные порывы ветра.

Кроме того, 7 декабря на Земле была слабая магнитная буря. Метеозависимые могли почувствовать головную боль и ухудшение самочувствия.

погода морозы прогноз погоды ветер температура воздуха
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:27 Польша подала в розыск Интерпола двух украинцев — что известно

18:22 Света не будет у нескольких очередей — графики на завтра

18:07 Удар по Печенежской дамбе — в ВСУ оценили последствия и важность

17:58 Матч Металлист 1925 — Верес завершился скандалом из-за блэкаута

17:50 Квартира возле Нового рынка в Одессе — какой вид и цена

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры - 80x80

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры

17:47 Гетманцев предлагает депутатам передать надбавки для ВСУ

17:45 Монетизация YouTube — сколько платят авторам коротких видео

17:40 Какие продукты нельзя хранить во время блэкаута — список

17:35 Кузьмука уволили с должности советника командующего Сил ТрО

17:28 ВАКС избрал меру пресечения пособнику нардепа Скороход — детали

18:27 Польша подала в розыск Интерпола двух украинцев — что известно

18:22 Света не будет у нескольких очередей — графики на завтра

18:07 Удар по Печенежской дамбе — в ВСУ оценили последствия и важность

17:58 Матч Металлист 1925 — Верес завершился скандалом из-за блэкаута

17:50 Квартира возле Нового рынка в Одессе — какой вид и цена

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры - 80x80

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры

17:47 Гетманцев предлагает депутатам передать надбавки для ВСУ

17:45 Монетизация YouTube — сколько платят авторам коротких видео

17:40 Какие продукты нельзя хранить во время блэкаута — список

17:35 Кузьмука уволили с должности советника командующего Сил ТрО

17:28 ВАКС избрал меру пресечения пособнику нардепа Скороход — детали

18:47 Тепло с одесского рынка — как горожане поддерживают военных

11:03 День Святого Николая — будут ли отмечать одесситы праздник

3 декабря

18:49 Инкллюзивность в Одессе — с чем сталкиваются ветераны каждый день

2 декабря

22:32 Ад Мариуполя и плен в РФ глазами одесского морского пехотинца

1 декабря

18:53 Опасность всегда рядом — что нужно знать о ВИЧ одесситам

28 ноября

22:32 Отмена правил эксплуатации пляжей в Одессе — чем это грозит

27 ноября

22:33 Цены на продукты в Одессе — как изменились на рынке Черемушки

08:04 Мирный план Трампа — возможность компромисса или путь капитуляции

25 ноября

22:33 Рано или поздно воевать будут все — история морпеха из Одессы

24 ноября

15:46 Мирное соглашение Трампа по Украине — мнение одесситов

Text

21:00 Зарплаты, налоги и отставка Ермака — эфир с Гетманцевым

Text

18:01 Нардеп попалась на крупной взятке — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 США анонсировали новости о войне в Украине — эфир День.LIVE

Text

08:00 ЕС готовится к прекращению помощи от США — эфир Ранок.LIVE

4 декабря
Text

18:00 Макрон в КНР предложил мораторий на удары РФ — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:00 Минималка в Украине — какой будет сумма с 1 января 2026 года

26 ноября 2025

18:40 Ваш цветок по дате рождения — расскажет все о характере

4 декабря 2025

21:56 Стало известно где, и на какой должности служит сын Шуфрича в ВСУ

26 ноября 2025

15:50 Выплаты в ВСУ — максимальные и минимальные суммы с 1 декабря

1 декабря 2025

19:20 Новые монеты Украины уже в обращении — какой у них номинал и вид

3 декабря 2025

03:04 Зимний десерт за 5 минут из 1 л молока — без духовки и желатина

27 ноября 2025

11:30 Украинцам продают доллары со звездочкой — что значит этот символ

25 ноября 2025

16:10 На каком расстоянии от забора соседа можно копать выгребную яму

24 ноября 2025

00:14 Как правильно хранить квашеную капусту — важные советы

25 ноября 2025

06:01 Зимняя тысяча для клиентов Ощада — как получить средства без Дії

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации