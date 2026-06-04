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Главная Погода Погода как в тропиках: синоптик Диденко дала прогноз на конец недели

Погода как в тропиках: синоптик Диденко дала прогноз на конец недели

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Дата публикации 4 июня 2026 13:55
Погода в Украине 5 июня: Наталка Диденко прогнозирует тепло до +28°C
Женщины освежаются в жаркую погоду. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 5 июня, в Украине установится очень теплая, но влажная погода. Столбики термометров в большинстве областей поднимутся до комфортных +26°C, на юге припечет аж до +28°C, однако почти по всей стране возможны кратковременные осадки.

Такой прогноз составила синоптик Наталья Диденко, цитирует Новини.LIVE.

В Украине 5 июня ожидается сырая и жаркая погода

Конец рабочей недели принесет в Украину настоящую летнюю жару с сырой погодой. По прогнозу известного синоптика Наталки Диденко, в пятницу, 5 июня, в стране ожидается теплая погода.

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Карта осадков в Украине на 5 июня. Фото: Метеопост

В течение дня максимальная температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в пределах +23°C...+26°C, а в южной части страны столбики термометров поднимутся до +28°C.

Дожди 5 июня пройдут во многих уголках Украины. Но в южных областях сохранится сухая погода.

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Температурная карта Украины 5 июня. Фото: Метеопост

В Киеве в пятницу, 5 июня, погода будет теплая и без осадков. Максимальная температура воздуха в городе достигнет +24°C. По предварительным прогнозам, выходные также будут сырыми и теплыми, но возможны кратковременные локальные дожди.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что специалисты прогнозируют сильную магнитную бурю, которая начнется вечером, 4 июня и продлится целые сутки 5 июня. Читайте советы, как облегчить самочувствие при сильной магнитной буре.

Также сегодня, 4 июня, в Украине в большинстве областей пройдут дожди с грозами. Синоптики предупредили о желтом уровне опасности.

Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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