Прогноз погоди в Україні на сьогодні 2 червня від Укргідрометцентру та синоптика Діденко

Погода в Україні сьогодні, 2 червня, буде з мінливою хмарністю. На заході та південному заході в зоні впливу атмосферного фронту пройдуть дощі. Температура повітря підвищиться до +23 °С.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 2 червня від Укргідрометцентру

На заході та південному заході помірні, на Закарпатті та Одещині місцями будуть значні дощі. На решті території опадів не передбачається.

Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вдень +18...+23 °С.

Прогноз погоди на сьогодні від синоптика Наталки Діденко

Температура повітря упродовж дня коливатиметься в межах +20...+24 °С. Водночас у Чернівецькій, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській області очікується +17...+20 °С.

Дощі сьогодні пройдуть лише у західних областях та на Одещині. Вітер південний, незначний.

У Києві очікується суха та переважно сонячна погода. Температура повітря буде близько +20...+22 °С.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, погода в Україні цього тижня очікується з потеплінням. Водночас синоптики прогнозують також дощі та грози.

Крім того, в Україні не прогнозують аномальних температурних показників чи екстремальної спеки влітку. У горах традиційно буде прохолодніше.