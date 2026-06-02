Прогноз погоды в Украине на сегодня 2 июня от Укргидрометцентра и синоптика Диденко

Мужчина под дождем.

Погода в Украине сегодня, 2 июня, будет с переменной облачностью. На западе и юго-западе в зоне влияния атмосферного фронта пройдут дожди. Температура воздуха повысится до +23 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 2 июня от Укргидрометцентра

На западе и юго-западе умеренные, на Закарпатье и Одесской области местами будут значительные дожди. На остальной территории осадков не предвидится.

Погода в Украине 2 июня.

Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем +18...+23 °С.

Прогноз погоды на сегодня от синоптика Наталки Диденко

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +20...+24 °С. В то же время в Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской области ожидается +17...+20 °С.

Прогноз погоды в Украине на 2 июня.

Дожди сегодня пройдут только в западных областях и в Одесской области. Ветер южный, незначительный.

В Киеве ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Температура воздуха будет около +20...+22 °С.

Пост Диденко.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, погода в Украине на этой неделе ожидается с потеплением. В то же время синоптики прогнозируют также дожди и грозы.

Кроме того, в Украине не прогнозируют аномальных температурных показателей или экстремальной жары летом. В горах традиционно будет прохладнее.