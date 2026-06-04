Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Погода буде, як у тропіках: синоптик Діденко дала прогноз на кінець тижня

Погода буде, як у тропіках: синоптик Діденко дала прогноз на кінець тижня

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 13:55
Погода в Україні 5 червня: Наталка Діденко прогнозує тепло до +28°C
Жінки освіжаються у спекотну погоду. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 5 червня, в Україні встановиться дуже тепла, але волога погода. Стовпчики термометрів у більшості областей піднімуться до комфортних +26°C, на півдні припече аж до +28°C, проте майже по всій країні можливі короткочасні опади.

Такий прогноз склала синоптик Наталка Діденко, цитує Новини.LIVE.

В Україні 5 червня очікується вогка та жарка погода

Кінець робочого тижня принесе в Україну справжню літню спеку з вогкою погодою. За прогнозом відомого синоптика Наталки Діденко, у п'ятницю, 5 червня, в країні очікується тепла погода.

null
Карта опадів в Україні на 5 червня. Фото: Метеопост

Протягом дня максимальна температура повітря в більшості областей коливатиметься в межах +23°C...+26°C, а в південній частині країни стовпчики термометрів піднімуться до +28°C

Дощі 5 червня пройдуть в багатьох куточках України. Але в південних областях утримається суха погода

Читайте також:
null
Температурна карта України 5 червня. Фото: Метеопост

У Києві в п'ятницю, 5 червня, погода буде тепла та без опадів. Максимальна температура повітря в місті досягне +24°C. За попередніми прогнозами, вихідні також будуть вогкими та теплими, але можливі короткочасні локальні дощі.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що фахівці прогнозують сильну магнітну бурю, яка почнеться звечора, 4 червня і триватиме цілу добу 5 червня. Читайте поради, як полегшити самопочуття при сильній магнітній бурі.

Також сьогодні, 4 червня, в Україні у більшості областей пройдуть дощі з грозами. Синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки.

Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації