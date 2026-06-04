Погода в Україні 5 червня: Наталка Діденко прогнозує тепло до +28°C

Погода буде, як у тропіках: синоптик Діденко дала прогноз на кінець тижня
У п'ятницю, 5 червня, в Україні встановиться дуже тепла, але волога погода. Стовпчики термометрів у більшості областей піднімуться до комфортних +26°C, на півдні припече аж до +28°C, проте майже по всій країні можливі короткочасні опади.
Такий прогноз склала синоптик Наталка Діденко, цитує Новини.LIVE.
В Україні 5 червня очікується вогка та жарка погода
Кінець робочого тижня принесе в Україну справжню літню спеку з вогкою погодою. За прогнозом відомого синоптика Наталки Діденко, у п'ятницю, 5 червня, в країні очікується тепла погода.
Протягом дня максимальна температура повітря в більшості областей коливатиметься в межах +23°C...+26°C, а в південній частині країни стовпчики термометрів піднімуться до +28°C.
Дощі 5 червня пройдуть в багатьох куточках України. Але в південних областях утримається суха погода.
У Києві в п'ятницю, 5 червня, погода буде тепла та без опадів. Максимальна температура повітря в місті досягне +24°C. За попередніми прогнозами, вихідні також будуть вогкими та теплими, але можливі короткочасні локальні дощі.
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