Погода в Україні 5 червня: Наталка Діденко прогнозує тепло до +28°C

Жінки освіжаються у спекотну погоду. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 5 червня, в Україні встановиться дуже тепла, але волога погода. Стовпчики термометрів у більшості областей піднімуться до комфортних +26°C, на півдні припече аж до +28°C, проте майже по всій країні можливі короткочасні опади.

Такий прогноз склала синоптик Наталка Діденко, цитує Новини.LIVE.

В Україні 5 червня очікується вогка та жарка погода

Кінець робочого тижня принесе в Україну справжню літню спеку з вогкою погодою. За прогнозом відомого синоптика Наталки Діденко, у п'ятницю, 5 червня, в країні очікується тепла погода.

Карта опадів в Україні на 5 червня. Фото: Метеопост

Протягом дня максимальна температура повітря в більшості областей коливатиметься в межах +23°C...+26°C, а в південній частині країни стовпчики термометрів піднімуться до +28°C.

Дощі 5 червня пройдуть в багатьох куточках України. Але в південних областях утримається суха погода.

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Температурна карта України 5 червня. Фото: Метеопост

У Києві в п'ятницю, 5 червня, погода буде тепла та без опадів. Максимальна температура повітря в місті досягне +24°C. За попередніми прогнозами, вихідні також будуть вогкими та теплими, але можливі короткочасні локальні дощі.

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