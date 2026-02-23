Видео
Гідрометцентр прогнозує дощі й мокрий сніг в Україні на сьогодні

Ua
Дата публикации 23 февраля 2026 06:25
Погода сьогодні, 23 лютого, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди йдуть вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 23 лютого, надали синоптики. Буде хмарно. Не обійдеться без опадів.

Про це в неділю, 22 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі

Яка погода буде в Україні 23 лютого 

Погода в Україні 23 лютого 2026 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі в західних, північних, Вінницькій областях, а вдень по всій Україні, крім східних і південно-східних регіонів, пройдуть помірні мокрий сніг і дощ. Уночі на Закарпатье й у Карпатах опади будуть значними. У північних, Вінницькій, уночі в західних, а вдень у Черкаській і Полтавській областях налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь. На дорогах усієї країни, крім південних і південно-східних областей, ожеледиця. 

Переважно південно-західний вітер сягне 7–12 м/с, а в Карпатах можливі пориви 15–20 м/с. Уночі стовпчики термометрів знизяться до -1...-6 °С, на північному сході, Черкащині та Кіровоградщині — до -7...-12 °С, у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій областях — до +2...-3 °С. Удень потеплішає до -3...+2 °С, на заході та півдні — до +2...+7 °С.

У Києві та на Київщині буде хмарно. Очікуються мокрий сніг, місцями з дощем, налипання мокрого снігу, в області подекуди ожеледь (I, жовтий, рівень небезпечності). Південно-західний вітер сягне 7–12 м/с. Уночі на Київщині похолодає до -3...+2 °С, а вдень повітря прогріється до -3...+2 °С. У столиці і вдень, і вночі буде близько 0 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 23 лютого в Україні в більшості областей пройдуть дощ і мокрий схід. Хмарно, але без опадів буде на сході. 

Вітер із південного заходу на заході, півночі та центрі місцями сягне 15–20 м/с, а на півдні та сході буде помірним.

Уночі похолодає до -3...+3 °С, на сході — до -5...-9 °С. Удень повітря прогріється до -1...+4 °С, на півдні та в західних областях — до +3...+8 °С.

У Києві передбачається вітряна й волога погода. Пройдуть мокрий сніг і дощ. Південно-західний вітер часом буде сильним. Уночі стовпчики термометрів знизяться до 0 °С, а вдень піднімуться до +1...+3 °С.

Нагадаємо, найближчими днями в Україну прийде потепління. Синоптики прогнозують до +10 °С.

Також ми повідомляли, що в Києві 23 лютого очікуються несприятливі погодні умови. Йдеться про ожеледицю й налипання мокрого снігу.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
