Магнитные бури 30 июля — прогноз для метеозависимых

Головная боль у женщины. Фото: freepik.com

Во вторник, 30 июля, на Земле ожидается сильная магнитная буря уровня G3, пик которой будет с 14:00 до 17:00. Магнитная буря такой силы может повлиять на здоровье всех людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 30 июля

За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошли восемь вспышек класса С, три вспышки класса М и одна вспышка класса Х1,5. Самыми мощными являются солнечные вспышки X-класса, но они встречаются не часто.

"В случае, если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними КВМ могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы. Вспышки X-класса могут вызвать серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, такие вспышки вызывают хорошее полярное сияние", — говорится в сообщении.

Женщине плохо из-за магнитных бурь. Фото: freepik.com

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от незначительного до сильного шторма. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 30 июля

Возможность малого геомагнитного шторма — 35%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 35%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%

Количество солнечных пятен — 136.

Как защитить себя от магнитных бурь

Как известно, магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей и предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на себя, нужно соблюдать следующие действия:

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;

соблюдать нормальный режим дня;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

регулярно и правильно питаться;

не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;

высыпаться — спать не менее 7-8 часов;

больше гулять и получать хорошие эмоции.

Напомним, в августе 2024 года украинцев будет ждать несколько серьезных магнитных бурь, которые могут повлиять на самочувствие и здоровье. Но в целом специалисты прогнозируют в последний месяц лета достаточно спокойную геомагнитную активность.

Также советуем воспользоваться подробным лунным календарем дел на август 2024 года, чтобы не упустить самые удачные дни последнего месяца лета.