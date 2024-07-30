Магнитные бури 30 июля — прогноз для метеозависимых

Самочувствие будет сильно "штормить" — прогноз магнитных бурь на сегодня
Во вторник, 30 июля, на Земле ожидается сильная магнитная буря уровня G3, пик которой будет с 14:00 до 17:00. Магнитная буря такой силы может повлиять на здоровье всех людей.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 30 июля
За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошли восемь вспышек класса С, три вспышки класса М и одна вспышка класса Х1,5. Самыми мощными являются солнечные вспышки X-класса, но они встречаются не часто.
"В случае, если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними КВМ могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы. Вспышки X-класса могут вызвать серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, такие вспышки вызывают хорошее полярное сияние", — говорится в сообщении.
Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от незначительного до сильного шторма. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 30 июля
- Возможность малого геомагнитного шторма — 35%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 35%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%
- Количество солнечных пятен — 136.
Как защитить себя от магнитных бурь
Как известно, магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей и предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на себя, нужно соблюдать следующие действия:
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
- соблюдать нормальный режим дня;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- регулярно и правильно питаться;
- не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;
- высыпаться — спать не менее 7-8 часов;
- больше гулять и получать хорошие эмоции.
Напомним, в августе 2024 года украинцев будет ждать несколько серьезных магнитных бурь, которые могут повлиять на самочувствие и здоровье. Но в целом специалисты прогнозируют в последний месяц лета достаточно спокойную геомагнитную активность.
Также советуем воспользоваться подробным лунным календарем дел на август 2024 года, чтобы не упустить самые удачные дни последнего месяца лета.
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