Магнітні бурі 30 липня — прогноз для метеозалежних

Самопочуття добряче "штормитиме" — прогноз магнітних бур на сьогодні
У вівторок, 30 липня, Землі очікується сильна магнітна буря рівня G3, пік якої буде з 14:00 до 17:00. Магнітна буря такої сили може вплинути на здоров'я всіх людей.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 30 липня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися вісім спалахів класу С, три спалахи класу М та один спалах класу Х1,5. Найпотужнішими є сонячні спалахи X-класу, але вони трапляються не часто.
"У разі, якщо вони спрямовані на Землю, такі спалахи та пов'язані з ними КВМ можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми. Спалахи X-класу можуть спричинити серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі. Крім того, такі спалахи викликають гарне полярне сяйво", — йдеться у повідомленні.
Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від незначного до сильного шторму. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 30 липня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 35%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 35%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%
- Кількість сонячних плям — 136.
Як захистити себе від магнітних бур
Як відомо, магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей і попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Щоб зменшити вплив магнітних бур на себе, потрібно дотримуватися наступних дій:
- більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;
- дотримуватися нормального режиму дня;
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- регулярно та правильно харчуватися;
- не зловживати кофеїном, не пити алкоголь;
- висипатися — спати не менше 7-8 годин;
- більше гуляти й отримувати хороші емоції.
Нагадаємо, у серпні 2024 року на українців чекатиме кілька серйозних магнітних бур, які можуть повпливати на самопочуття та здоров'я. Але загалом спеціалісти прогнозують в останній місяць літа досить спокійну геомагнітну активність.
Також радимо скористатися детальним місячним календарем справ на серпень 2024 року, щоб не проґавити найвдаліші дні останнього місяця літа.
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