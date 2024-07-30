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Самопочуття добряче "штормитиме" — прогноз магнітних бур на сьогодні

30 липня 2024 13:35
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 30 липня — прогноз для метеозалежних
Головний біль у жінки. Фото: freepik.com
Світлана Силенко - Редактор

У вівторок, 30 липня, Землі очікується сильна магнітна буря рівня G3, пік якої буде з 14:00 до 17:00. Магнітна буря такої сили може вплинути на здоров'я всіх людей.

Про це повідомляє Meteoprog.  

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Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися вісім спалахів класу С, три спалахи класу М та один спалах класу Х1,5. Найпотужнішими є сонячні спалахи X-класу, але вони трапляються не часто. 

"У разі, якщо вони спрямовані на Землю, такі спалахи та пов'язані з ними КВМ можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми. Спалахи X-класу можуть спричинити серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі. Крім того, такі спалахи викликають гарне полярне сяйво", — йдеться у повідомленні. 

магнітні бурі 30 липня
Жінці погано через магнітні бурі. Фото: freepik.com

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від незначного до сильного шторму. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 30 липня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 35%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 35%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%
  • Кількість сонячних плям — 136.

Як захистити себе від магнітних бур

Як відомо, магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей і попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Щоб зменшити вплив магнітних бур на себе, потрібно дотримуватися наступних дій:

  • більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;
  • дотримуватися нормального режиму дня;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • регулярно та правильно харчуватися;
  • не зловживати кофеїном, не пити алкоголь;
  • висипатися — спати не менше 7-8 годин;
  • більше гуляти й отримувати хороші емоції.

Нагадаємо, у серпні 2024 року на українців чекатиме кілька серйозних магнітних бур, які можуть повпливати на самопочуття та здоров'я. Але загалом спеціалісти прогнозують в останній місяць літа досить спокійну геомагнітну активність.

Також радимо скористатися детальним місячним календарем справ на серпень 2024 року, щоб не проґавити найвдаліші дні останнього місяця літа.

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