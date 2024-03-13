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Шесть областей накроет циклон — синоптики сообщили, куда ворвется мокрый снег (видео)

13 марта 2024 05:27
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине в среду, 13 марта — шесть областей накроют дождь и мокрый снег
Женщина в дождевике переходит заснеженную дорогу. Фото: AFP
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в среду, 13 марта, засыплет украинцев дождем и мокрым снегом. Синоптики предупреждают о значительных осадках у Винницкой, Одесской, Кировоградской и других областях, также в ряде регионов есть опасность подтоплений. Март забыл, что он весенний месяц, о чем свидетельствует и температура воздуха, ведь ночью ожидается мороз до -3 °C, а местами и до -7 °C, днем столбики термометров покажут не более +6 °C. 

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 13 марта

Синоптики предупредили украинцев о дождях и мокром снеге по всей стране, кроме востока и северо-востока. Осадки несколько усугубятся в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях и в Карпатах.

Ветер преимущественно юго-восточного направления, который разгонит скорость до 7-12 м/с.

Карта погоды в Украине сегодня, 13 марта, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине сегодня, 13 марта. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

  • ночью -3...+2 °C, на востоке -2...-7 °C, на западе и юге 0...+5 °C;
  • днем +1...+6 °C, в Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму +8...+13 °C;
  • в Киеве ночью около 0 °C, днем +2...+4 °C.

Также в Укргидрометцентре предупреждают о подтоплении 12-15 марта из-за повышения уровней воды на Десне и ее притоке р. Снов — I уровень опасности, желтый; на Верхнем Днепре (в пределах страны) — II уровень опасности, оранжевый.

Карта опасности подтоплений в Украине сегодня, 13 марта, от Укргидрометцентра
Прогноз опасности подтоплений в Украине сегодня, 13 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 13 марта

По прогнозу народного синоптика Наталии Диденко, в среду, 13 марта, Украину охватят дожди и мокрый снег, вероятность осадков ожидается на севере.

"Температура воздуха ночью среди небольших "минусов", лишь на юге и западе +2...+5 °C. Днем 13 марта в Украине предусматривается +2...+7 °C, в Закарпатье до +10 °C, в Крыму до +15 °C", — сообщает Диденко.

Киев тоже не минуют дожди и мокрый снег, столбики термометров покажут в столице ночью около 0 °C, а днем — +3...+5 °C.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что Киевская ГВА предупредила киевлян и гостей города об ухудшении погодных условий в среду, 13 марта. В столице объявили первый уровень угрозы.

Также мы писали, что март не будет погодным. Синоптики советуют не прятать теплую одежду на первый месяц весны.

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