Погода в Україні в середу, 13 березня — шість областей накриють дощ та мокрий сніг

Шість областей накриє циклон — синоптики повідомили, куди увірветься мокрий сніг (відео)
Погода в Україні в середу, 13 березня, засипле українців дощем та мокрим снігом. Синоптики попереджають про значні опади Вінницьку, Одеську, Кіровоградську та інші області, також в низці регіонів є небезпека підтоплень. Березень забув, що він весняний місяць, про що свідчить і температура повітря, адже вночі очікується мороз до -3 °C, а місцями й до -7 °C, вдень стовпчики термометрів не покажуть більш як +6 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 13 березня
Синоптики попередили українців про дощі та мокрий сніг по всій країні, окрім сходу та північного сходу. Опади дещо посиляться в Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській областях та в Карпатах.
Вітер переважно південно-східного напрямку, який розвине швидкість до 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі -3...+2 °C, на сході -2...-7 °C, на заході та півдні 0...+5 °C;
- вдень +1...+6 °C, на Закарпатті, півдні Одеської області та в Криму +8...+13 °C;
- у Києві вночі близько 0 °C, вдень +2...+4 °C.
Також в Укргідрометцентрі попереджають про підтоплення 12-15 березня через підвищення рівнів води на Десні та її притоці р.Снов — І рівень небезпеки, жовтий; на Верхньому Дніпрі (в межах країни) — II рівень небезпеки, помаранчевий.
Прогноз погоди від Наталки Діденко на 13 березня
За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, в середу, 13 березня, Україну охоплять дощі та мокрий сніг, мала ймовірність опадів очікується на півночі.
"Температура повітря вночі серед невеликих "мінусів", лише на півдні та заході +2...+5 °C. Вдень 13 березня в Україні передбачається +2...+7 °C, на Закарпатті до +10 °C, в Криму до +15 °C", — повідомляє Діденко.
Київ теж не оминуть невеликі дощ та мокрий сніг, стовпчики термометрів покажуть у столиці вночі близько 0 °C, а вдень — +3...+5 °C.
Нагадаємо, що Київська МВА попередила киян та гостей міста про погіршення погодних умов в середу, 13 березня. У столиці оголосили перший рівень небезпеки.
Також ми писали, що березень не буде погідним. Синоптики радять не ховати теплий одяг на перший місяць весни.
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