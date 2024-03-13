Погода в Україні в середу, 13 березня — шість областей накриють дощ та мокрий сніг

Жінка в дощовику переходить засніжену дорогу. Фото: AFP

Погода в Україні в середу, 13 березня, засипле українців дощем та мокрим снігом. Синоптики попереджають про значні опади Вінницьку, Одеську, Кіровоградську та інші області, також в низці регіонів є небезпека підтоплень. Березень забув, що він весняний місяць, про що свідчить і температура повітря, адже вночі очікується мороз до -3 °C, а місцями й до -7 °C, вдень стовпчики термометрів не покажуть більш як +6 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 13 березня

Синоптики попередили українців про дощі та мокрий сніг по всій країні, окрім сходу та північного сходу. Опади дещо посиляться в Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській областях та в Карпатах.

Вітер переважно південно-східного напрямку, який розвине швидкість до 7-12 м/с.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 13 березня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

вночі -3...+2 °C, на сході -2...-7 °C, на заході та півдні 0...+5 °C;

вдень +1...+6 °C, на Закарпатті, півдні Одеської області та в Криму +8...+13 °C;

у Києві вночі близько 0 °C, вдень +2...+4 °C.

Також в Укргідрометцентрі попереджають про підтоплення 12-15 березня через підвищення рівнів води на Десні та її притоці р.Снов — І рівень небезпеки, жовтий; на Верхньому Дніпрі (в межах країни) — II рівень небезпеки, помаранчевий.

Прогноз небезпеки підтоплень в Україні сьогодні, 13 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 13 березня

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, в середу, 13 березня, Україну охоплять дощі та мокрий сніг, мала ймовірність опадів очікується на півночі.

"Температура повітря вночі серед невеликих "мінусів", лише на півдні та заході +2...+5 °C. Вдень 13 березня в Україні передбачається +2...+7 °C, на Закарпатті до +10 °C, в Криму до +15 °C", — повідомляє Діденко.

Київ теж не оминуть невеликі дощ та мокрий сніг, стовпчики термометрів покажуть у столиці вночі близько 0 °C, а вдень — +3...+5 °C.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що Київська МВА попередила киян та гостей міста про погіршення погодних умов в середу, 13 березня. У столиці оголосили перший рівень небезпеки.

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