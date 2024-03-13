Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Шість областей накриє циклон — синоптики повідомили, куди увірветься мокрий сніг (відео) arrow

Шість областей накриє циклон — синоптики повідомили, куди увірветься мокрий сніг (відео)

13 березня 2024 05:27
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні в середу, 13 березня — шість областей накриють дощ та мокрий сніг
Жінка в дощовику переходить засніжену дорогу. Фото: AFP
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні в середу, 13 березня, засипле українців дощем та мокрим снігом. Синоптики попереджають про значні опади Вінницьку, Одеську, Кіровоградську та інші області, також в низці регіонів є небезпека підтоплень. Березень забув, що він весняний місяць, про що свідчить і температура повітря, адже вночі очікується мороз до -3 °C, а місцями й до -7 °C, вдень стовпчики термометрів не покажуть більш як +6 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

Читайте також:

Погода в Україні 13 березня

Синоптики попередили українців про дощі та мокрий сніг по всій країні, окрім сходу та північного сходу. Опади дещо посиляться в Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській областях та в Карпатах.

Вітер переважно південно-східного напрямку, який розвине швидкість до 7-12 м/с.

Мапа погоди в Україні сьогодні, 13 березня, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 13 березня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

  • вночі -3...+2 °C, на сході -2...-7 °C, на заході та півдні 0...+5 °C;
  • вдень +1...+6 °C, на Закарпатті, півдні Одеської області та в Криму +8...+13 °C;
  • у Києві вночі близько 0 °C, вдень +2...+4 °C.

Також в Укргідрометцентрі попереджають про підтоплення 12-15 березня через підвищення рівнів води на Десні та її притоці р.Снов — І рівень небезпеки, жовтий; на Верхньому Дніпрі (в межах країни) — II рівень небезпеки, помаранчевий.

Мапа небезпеки підтоплень в Україні сьогодні, 13 березня, від Укргідрометцентру
Прогноз небезпеки підтоплень в Україні сьогодні, 13 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 13 березня

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, в середу, 13 березня, Україну охоплять дощі та мокрий сніг, мала ймовірність опадів очікується на півночі.

"Температура повітря вночі серед невеликих "мінусів", лише на півдні та заході +2...+5 °C. Вдень 13 березня в Україні передбачається +2...+7 °C, на Закарпатті до +10 °C, в Криму до +15 °C", — повідомляє Діденко.

Київ теж не оминуть невеликі дощ та мокрий сніг, стовпчики термометрів покажуть у столиці вночі близько 0 °C, а вдень — +3...+5 °C.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що Київська МВА попередила киян та гостей міста про погіршення погодних умов в середу, 13 березня. У столиці оголосили перший рівень небезпеки.

Також ми писали, що березень не буде погідним. Синоптики радять не ховати теплий одяг на перший місяць весни.

погода
Укргідрометцентр
Україна
мапа
сніг
морози
березень
Наталка Діденко
дощ
прогноз погоди
погода в Україні
небезпека

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування