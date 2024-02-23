Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Шквальный ветер и высокие температуры — в каких областях завтра будут опасные погодные условия arrow

Шквальный ветер и высокие температуры — в каких областях завтра будут опасные погодные условия

23 февраля 2024 19:08
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине 24 февраля.
Женщина с зонтиком. Иллюстративное фото: golos.ua
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украину в субботу, 24 февраля, придет с ощутимым потеплением. Столбики термометров достигнут деления + 13 ° C на юге страны. При этом ожидаются опасные метеорологические явления. В некоторых областях объявлено штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра, которые будут достигать скорости 15-20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 24 февраля

В Украине завтра ожидается облачная погода, иногда с прояснениями, при этом осадков не предполагается. Лишь в западных областях возможен небольшой дождь. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 7-12 м/с в Карпатах. В центральных, большинстве северных и Одесской областях ожидается ветер со скоростью 15-20 м/с.

Температура воздуха в Украине 24 февраля:

  • средняя температура воздуха будет ночью +2...+7 °C, а днем +8...+13 °C;
  • в Прикарпатье, на Одесщине и в Крыму до 15 °C;
  • в восточных, Сумской, Полтавской и Запорожской областях ночью от -2...+3 °C, а днем +4...+9 °C.
Карта погоды в Украине 24 февраля
Карта погоды в Украине 24 февраля

Синоптики предупреждают украинцев об опасности 24 февраля. Ожидаются сильные порывы ветра, из-за которых в Карпатах, в центральных, большинстве северных и Одесской областях объявлен I уровень опасности. Шквальный ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — указывают в Укргидрометцентре.

Карта опасных погодных явлений 24 февраля
Карта опасных погодных явлений 24 февраля

Погода в Киеве и области 24 февраля

В Киевской области и столице также ожидается переменная облачность в течение дня. Осадков не предполагается. Преобладает юго-восточный ветер, 7-12 м/с, однако днем порывы увеличатся до 15-20 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет +2...+7 °C, а днем — +8..+13 °C.

В Киеве температура воздуха будет ночью +5...+7 °C, а днем +10...+12 °C.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине 24 февраля ожидается аномально теплая погода. В течение дня столбики термометров достигнут +15 °C, осадков не прогнозируют.

В Одессе в этот день небо будет преимущественно затянуто облаками, однако местами возможны прояснения во второй половине дня. Ночью и утром в городе ожидается туман.

погода
Киев
Укргидрометцентр
Украина
Киевская область
зима
синоптик
дождь
прогноз погоды
осадки
ветер
температура воздуха

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

10 февраля 2024

07:32 Победительница шоу "Танці з зірками" призвала украинцев прийти в себя — причем тут Зеленский

20:13 Авто украинцев могут зарегистрировать в ТЦК и запретить передвигаться между областями

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

Актуальное по теме