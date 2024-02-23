Прогноз погоды в Украине 24 февраля.

Женщина с зонтиком. Иллюстративное фото: golos.ua

Погода в Украину в субботу, 24 февраля, придет с ощутимым потеплением. Столбики термометров достигнут деления + 13 ° C на юге страны. При этом ожидаются опасные метеорологические явления. В некоторых областях объявлено штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра, которые будут достигать скорости 15-20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 24 февраля

В Украине завтра ожидается облачная погода, иногда с прояснениями, при этом осадков не предполагается. Лишь в западных областях возможен небольшой дождь. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 7-12 м/с в Карпатах. В центральных, большинстве северных и Одесской областях ожидается ветер со скоростью 15-20 м/с.

Температура воздуха в Украине 24 февраля:

средняя температура воздуха будет ночью +2...+7 °C, а днем +8...+13 °C;

в Прикарпатье, на Одесщине и в Крыму до 15 °C;

в восточных, Сумской, Полтавской и Запорожской областях ночью от -2...+3 °C, а днем +4...+9 °C.

Карта погоды в Украине 24 февраля

Синоптики предупреждают украинцев об опасности 24 февраля. Ожидаются сильные порывы ветра, из-за которых в Карпатах, в центральных, большинстве северных и Одесской областях объявлен I уровень опасности. Шквальный ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — указывают в Укргидрометцентре.

Карта опасных погодных явлений 24 февраля

Погода в Киеве и области 24 февраля

В Киевской области и столице также ожидается переменная облачность в течение дня. Осадков не предполагается. Преобладает юго-восточный ветер, 7-12 м/с, однако днем порывы увеличатся до 15-20 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет +2...+7 °C, а днем — +8..+13 °C.

В Киеве температура воздуха будет ночью +5...+7 °C, а днем +10...+12 °C.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине 24 февраля ожидается аномально теплая погода. В течение дня столбики термометров достигнут +15 °C, осадков не прогнозируют.

В Одессе в этот день небо будет преимущественно затянуто облаками, однако местами возможны прояснения во второй половине дня. Ночью и утром в городе ожидается туман.