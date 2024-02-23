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Народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де завтра в Україні потеплішає до +15

23 лютого 2024 15:50
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра, 24 лютого
Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні у суботу, 24 лютого, очікується аномально тепла погода. Протягом дня стовпчики термометрів сягнуть +15 °C, опадів не прогнозують.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Погода в Україні 24 лютого

За словами Діденко, завтра Україна буде однією з найтепліших країн Європи.

Протягом дня максимальна температура повітря становитиме +10...+15 °C, у східній частині буде прохолодніше — +5+9 °C.

Також переважатиме високий атмосферний тиск, тому опадів не очікується. Проте в Карпатах та біля гір є ймовірність невеликого дощу.

Водночас прогнозується південний та південно-східний рвучкий, сильний вітер, місцями пориви сягнуть 15-22 м/с.

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Погода 24 лютого. Фото: Наталка Діденко

Погода в Києві 24 лютого

Протягом 24-25 лютого у Києві буде вітряна погода, опадів не очікується.

Температура повітря в столиці прогріється до +12 °C, у неділю очікується близько +10 °C.

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Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, кліматологи кажуть, що цього року планету продовжать штормити екстремальні умови. Очікується, що хвилі пекельної спеки будуть змінюватися різким похолоданням і сильними ураганами.

Також ми писали, що 13 лютого у Києві зафіксували черговий температурний рекорд

погода
зима
прогнози
Наталка Діденко
погода в Україні

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