Прогноз погоди в Україні на завтра, 24 лютого

Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE

В Україні у суботу, 24 лютого, очікується аномально тепла погода. Протягом дня стовпчики термометрів сягнуть +15 °C, опадів не прогнозують.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Погода в Україні 24 лютого

За словами Діденко, завтра Україна буде однією з найтепліших країн Європи.

Протягом дня максимальна температура повітря становитиме +10...+15 °C, у східній частині буде прохолодніше — +5+9 °C.

Також переважатиме високий атмосферний тиск, тому опадів не очікується. Проте в Карпатах та біля гір є ймовірність невеликого дощу.

Водночас прогнозується південний та південно-східний рвучкий, сильний вітер, місцями пориви сягнуть 15-22 м/с.

Погода 24 лютого. Фото: Наталка Діденко

Погода в Києві 24 лютого

Протягом 24-25 лютого у Києві буде вітряна погода, опадів не очікується.

Температура повітря в столиці прогріється до +12 °C, у неділю очікується близько +10 °C.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, кліматологи кажуть, що цього року планету продовжать штормити екстремальні умови. Очікується, що хвилі пекельної спеки будуть змінюватися різким похолоданням і сильними ураганами.

Також ми писали, що 13 лютого у Києві зафіксували черговий температурний рекорд.