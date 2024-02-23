Прогноз погоды в Украине на завтра, 24 февраля.

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, где завтра в Украине потеплеет до +15
В Украине в субботу, 24 февраля, ожидается аномально теплая погода. В течение дня столбики термометров достигнут +15 °C, осадков не прогнозируют.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Погода в Украине 24 февраля
По словам Диденко, завтра Украина станет одной из самых теплых стран Европы.
В течение дня максимальная температура воздуха будет +10...+15 °C, в восточной части будет прохладнее — +5+9 °C.
Также будет преобладать высокое атмосферное давление, так что осадков не ожидается. Однако в Карпатах и вокруг гор есть вероятность небольшого дождя.
В то же время, прогнозируется южный и юго-восточный порывистый, сильный ветер, местами порывы достигнут 15-22 м/с.
Погода в Киеве 24 февраля
В течение 24-25 февраля в Киеве будет ветреная погода, осадков не ожидается.
Температура воздуха в столице прогреется до +12 °C, в воскресенье ожидается около +10 °C.
Напомним, климатологи говорят, что в этом году планету продолжат штормить экстремальные условия. Ожидается, что волны адской жары будут сменяться резким похолоданием и сильными ураганами.
Также мы писали, что 13 февраля в Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд.
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