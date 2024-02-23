Прогноз погоды в Украине на завтра, 24 февраля.

Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине в субботу, 24 февраля, ожидается аномально теплая погода. В течение дня столбики термометров достигнут +15 °C, осадков не прогнозируют.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Погода в Украине 24 февраля

По словам Диденко, завтра Украина станет одной из самых теплых стран Европы.

В течение дня максимальная температура воздуха будет +10...+15 °C, в восточной части будет прохладнее — +5+9 °C.

Также будет преобладать высокое атмосферное давление, так что осадков не ожидается. Однако в Карпатах и вокруг гор есть вероятность небольшого дождя.

В то же время, прогнозируется южный и юго-восточный порывистый, сильный ветер, местами порывы достигнут 15-22 м/с.

Погода 24 февраля. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве 24 февраля

В течение 24-25 февраля в Киеве будет ветреная погода, осадков не ожидается.

Температура воздуха в столице прогреется до +12 °C, в воскресенье ожидается около +10 °C.

Скриншот сообщения Диденко

Напомним, климатологи говорят, что в этом году планету продолжат штормить экстремальные условия. Ожидается, что волны адской жары будут сменяться резким похолоданием и сильными ураганами.

Также мы писали, что 13 февраля в Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд.