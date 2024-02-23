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Шквальний вітер та високі температури — в яких областях завтра будуть небезпечні погодні умови

23 лютого 2024 19:08
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 24 лютого
Жінка з парасолею. Ілюстративне фото: golos.ua
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україну в суботу, 24 лютого прийде з відчутним потеплінням. Стовпчики термометрів сягнуть поділки + 13 °C на півдні країни. При цьому очікуються небезпечні метеорологічні явища. В деяких областях оголошено штормове попередження, через сильні пориви вітру, які сягатимуть швидкості 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні 24 лютого

В Україні завтра очікується хмарна погода, подекуди з проясненням, при цьому опадів не передбачається. Лише на у західних областях можливий невеликий дощ. Пориви південно-східного вітру сягатимуть 7-12 м/с у Карпатах. Натомість у центральних, більшості північних та Одеській областях очікується вітер зі швидкістю 15-20 м/с.

Температура повітря в Україні 24 лютого:

  • середня температура повітря становитиме вночі +2...+7 °C, а вдень +8...+13 °C;
  • на Прикарпатті, Одещині та в Криму до 15 °C; 
  • у східних, Сумській, Полтавській та Запорізькій областях вночі від -2...+3 °C, а вдень +4...+9 °C.
Мапа погоди в Україні 24 лютого
Мапа погоди в Україні 24 лютого

Синоптики попереджають українців про небезпеку 24 лютого. Очікуються сильні пориви вітру, через які в Карпатах, в центральних, більшості північних та Одеській областях оголошено I рівень небезпечності. Шквальний вітер дутиме зі швидкістю 15-20 м/с.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — вказують в Укргідрометцентрі.

Мапа небезпечних погодних явищ 24 лютого
Мапа небезпечних погодних явищ 24 лютого

Погода в Києві та області 24 лютого

На Київщині та в столиці також очікується мінлива хмарність впродовж дня. Опадів не передбачається. Переважатиме південно-східний вітер, 7-12 м/с, проте вдень пориви збільшаться до 15-20 м/с. 

Температура повітря в області вночі буде +2...+7 °C, а вдень — +8..+13 °C.

У Києві температура повітря становитиме вночі +5...+7 °C, а вдень +10...+12 °C.

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що в Україні 24 лютого очікується аномально тепла погода. Протягом дня стовпчики термометрів сягнуть +15 °C, опадів не прогнозують.

В Одесі в цей день небо буде переважно затягнуте хмарами, однак місцями можливі прояснення у другій половині дня. Вночі та вранці в місті очікується туман.

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Київ
Укргідрометцентр
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