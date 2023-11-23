Погода в Украине в четверг, 23 ноября — прогноз от синоптиков на сегодня

Люди страдают от сильного ветра и снегопада. Фото: stirileprotv.ro

Погода в Украине в четверг, 23 ноября, засыплет украинцев снегом и опробует гололедицами на дорогах. Также синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде областей, в частности, Киевской, Сумской, Ровенской, Тернопольской и других, где порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха опустится до -9 °C ночью, однако на востоке будет еще холоднее. Днем тоже следует ожидать мороза, поэтому одевайтесь потеплее.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 23 ноября

По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине будет облачная погода. Ночью на юго-востоке, а днем на севере обещают снег, на остальной территории осадков ожидать не следует. Также стоит осторожничать, ведь во всех областях, кроме Закарпатской, южных регионов и Прикарпатья, дороги укроет гололедица.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 23 ноября. Фото: Укргидрометцентр

"Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем в западных и северных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с", — предупреждают синоптики.

Температура воздуха:

ночью -4...-9 °C, на востоке -10...-15 °C, на юге и Закарпатье 0...-5 °C, в Киеве -6...-8 °C,

днем -2...+3 °C, на востоке -2...-7 °C, в южных областях и Закарпатье 0...+5 °C, в Киеве около 0 °C.

Предупреждение от Укргидрометцентра

Следует осторожничать на дорогах Киевщины как водителям, так и прохожим, ведь синоптики предупреждают об гололедице.

Также, 23 ноября, на западе и севере будут сильные порывы ветра 15-20 м/с, которые в Карпатах могут достигать 25 м/с.

Карта опасных погодных условий на Украине сегодня, 23 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Объявлен I уровень опасности — желтый.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — пишут специалисты.

Прогноз погоды от Наталки Диденко 23 ноября

По прогнозу народного синоптика Наталии Диденко, в четверг, 23 ноября, следует ожидать мокрого снега на севере, на юге и юго-востоке — с дождем.

"На севере, западе и центральных областях ожидается сильный ветер до штормовых порывов. Учитывая холодную погоду, температура комфорта при сильном ветре может снижаться на 4-7 градусов", — сообщает Диденко.

Температура воздуха:

ночью -4...-10 °C, на востоке -9...-14 °C;

днем около 0 °C, на западе +1...+6 °C, на востоке, Полтавской, Сумской, местами в Днепропетровской областях -2...-6 °C.

Также синоптик призывает быть осторожными, ведь на дорогах ожидается гололедица. В Киеве — штормовое предупреждение, ведь сегодня в столице будет сильный юго-западный ветер.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что сильная снежная непогода не обошла и столицу Украины. Так, 22 ноября — за первый день снегопада — в Киеве случились десятки ДТП.