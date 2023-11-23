Погода в Україні в четвер, 23 листопада — прогноз від синоптиків на сьогодні

Люди потерпають від сильного вітру та снігопаду. Фото: stirileprotv.ro

Погода в Україні в четвер, 23 листопада, засипле українців снігом та випробує ожеледицями на дорогах. Також синоптики оголосили штормове попередження в низці областей, зокрема Київській, Сумській, Рівненській, Тернопільській та інших, де пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Температура повітря опуститься до -9 °C вночі, проте на сході буде ще холодніше. Вдень теж слід чекати морозу, тож одягайтеся тепліше.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 23 листопада

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарна погода. Вночі на південному сході, а вдень на півночі обіцяють сніг, на решті території опадів очікувати не слід. Також варто бути обережними, адже в усіх областях, крім Закарпатської, південних регіонів та Прикарпаття, дороги вкриє ожеледиця.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 23 листопада. Фото: Укргідрометцентр

"Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень у західних та північних областях пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с", — попереджають синоптики.

Температура повітря:

вночі -4...-9 °C, на сході -10...-15 °C, на півдні та Закарпатті 0...-5 °C, у Києві -6...-8 °C,

вдень -2...+3 °C, на сході -2...-7 °C, в південних областях та на Закарпатті 0...+5 °C, у Києві близько 0 °C.

Попередження від Укргідрометцентру

Слід бути обережними на дорогах Київщини як водіям, так і перехожим, адже синоптики попереджають про ожеледицю.

Також, сьогодні, 23 листопада, на заході та півночі будуть сильні пориви вітру 15-20 м/с, які в Карпатах можуть сягати 25 м/с.

Мапа небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 23 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — пишуть фахівці.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 23 листопада

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, в четвер, 23 листопада, слід чекати мокрого снігу на півночі, на півдні та південному сході — з дощем.

"На півночі, заході та в центральних областях очікується сильний вітер до штормових поривів. Враховуючи холодну погоду, температура комфорту при сильному вітрі може знижуватися на 4-7 градусів", — повідомляє Діденко.

Температура повітря:

вночі -4...-10 °C, на сході -9...-14 °C;

вдень близько 0 °C, на заході +1...+6 °C, на сході, Полтавській, Сумській, місцями Дніпропетровській областях -2...-6 °C.

Також синоптикиня закликає бути обережними, адже на дорогах очікується ожеледиця. У Києві — штормове попередження, адже сьогодні в столиці буде сильний південно-західний вітер.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що сильна снігова негода не обійшла й столицю України. Так, 22 листопада — за перший день снігопаду — в Києві трапилися десятки ДТП.