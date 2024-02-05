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Штормовое предупреждение с дождем и мокрым снегом — синоптики назвали опасные области

5 февраля 2024 05:50
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине в понедельник, 5 февраля — опасные области, которым грозит буря
Женщина идет под зонтиком, защищаясь от сильного ветра и снегопада. Фото: korrespondent.net
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине 5 февраля предусматривает штормовое предупреждение с временами дождем и мокрым снегом. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра до 25 м/с в ряде областей, а также снеголавинную опасность в Карпатах и Прикарпатье. Температура воздуха в течение дня ожидается -1...+7 °C, однако на Закарпатье и юге значительно теплее.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 5 февраля

Укргидрометцентр прогнозирует, что сегодня, 5 февраля, будет облачно с прояснениями, иногда дождь и мокрый снег. Ветер западного и северо-западного направления со скоростью 7-12 м/с. Кроме того, в Украине ожидаются сильные порывы до 25 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью -1...+4 °C;
  • днем +2...+7 °C, на Закарпатье и юге +6...+11 °C.
  • в Киеве ночью +1...+3 °C, днем +4...+6 °C.
Карта погоды в Украине 5 февраля от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине 5 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра 5 февраля повсюду, кроме Закарпатья. Порывы ветра предусматриваются до 17-22 м/с, а в западных и южных областях кое-где 25 м/с. Объявляют I уровень опасности — желтый.

Карта опасной погоды в Украине 5 февраля от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине 5 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Также 4-5 февраля на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность III уровня.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. ‼Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" — советуют в Укргидрометцентре.

Карта снеголавинной опасности в Украине 5 февраля от Укргидрометцентра
Прогноз снеголавинной опасности в Украине 5 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 5 февраля

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует сильные порывы северо-западного ветра со скоростью 15-20 м/с, а местами и 25 м/с. Кроме того, в большей части Украины предусматриваются атмосферные фронты с дождями и мокрым снегом.

"Будьте крайне осторожны под билбордами, крупными ветвистыми деревьями, под крышами домов не задерживайтесь долго! Словом, классическая синоптическая ситуация, когда мы говорим — штормовое предупреждение", — предупреждает Диденко.

Температура воздуха в течение дня ожидается +3...+9 °C, в южных областях — до +12 °C. В Киеве ночью ожидается +2°C, а днем +5°C.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народной синоптикини Наталки Диденко
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народной синоптикини Наталки Диденко

Напомним, что ГСЧС предупредила украинцев о снеголавинной опасности в Карпатах и Прикарпатье 4-5 февраля. Спасатели призывают быть осторожными и не отправляться в горы в это время.

Также мы сообщали, что синоптики прогнозируют штормовую погоду в Одессе 5 февраля. Осадков не ожидается, но будет очень сильный ветер.

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