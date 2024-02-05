Погода в Україні у понеділок, 5 лютого — небезпечні області, яким загрожує буря

Штормове попередження з дощем та мокрим снігом — синоптики назвали небезпечні області
Прогноз погоди в Україні 5 лютого передбачає штормове попередження з часом дощем та мокрим снігом. Синоптики прогнозують сильні пориви вітру до 25 м/с у низці областей, а також сніголавинну небезпеку в Карпатах та Прикарпатті. Температура повітря упродовж дня очікується -1...+7 °C, однак на Закарпатті та півдні значно тепліше.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 5 лютого
Укргідрометцентр прогнозує, що сьогодні, 5 лютого, буде хмарно з проясненнями, інколи дощ та мокрий сніг. Вітер західного та північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с. Крім того, в Україні очікуються сильні пориви місцями до 25 м/с.
Температура повітря:
- вночі -1...+4 °C;
- вдень +2...+7 °C, на Закарпатті та на півдні +6...+11 °C.
- у Києві вночі +1...+3 °C, вдень +4...+6 °C.
Попередження від Укргідрометцентру
Синоптики прогнозують сильні пориви вітру 5 лютого всюди, окрім Закарпаття. Пориви вітру передбачаються до 17-22 м/с, а в західних та південних областях подекуди 25 м/с. Оголошують I рівень небезпечності — жовтий.
Також 4-5 лютого на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека III рівня.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. ‼Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — радять в Укргідрометцентрі.
Прогноз погоди від Наталки Діденко 5 лютого
Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує сильні пориви північно-західного вітру зі швидкістю 15-20 м/с, а місцями й 25 м/с. Окрім цього, в більшій частині України передбачаються атмосферні фронти з дощами та мокрим снігом.
"Будьте вкрай обережними під білбордами, великими гіллястими деревами, під дахами будинків не затримуйтеся довго! Словом, класична синоптична ситуація, коли ми кажемо — штормове попередження", — попереджає Діденко.
Температура повітря упродовж дня очікується +3...+9 °C, в південних областях — до +12 °C. У Києві вночі очікується +2 °C, а вдень +5 °C.
Нагадаємо, що ДСНС попередила українців про сніголавинну небезпеку в Карпатах та Прикарпатті 4-5 лютого. Рятувальники закликають бути обережними та не вирушати в гору о цій порі.
Також ми повідомляли, що синоптики прогнозують штормову погоду в Одесі 5 лютого. Опадів не очікується, однак буде дуже сильний вітер.
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