Погода в Україні у понеділок, 5 лютого — небезпечні області, яким загрожує буря

Жінка йде під парасолею, захищаючись від сильного вітру й снігопаду. Фото: korrespondent.net

Прогноз погоди в Україні 5 лютого передбачає штормове попередження з часом дощем та мокрим снігом. Синоптики прогнозують сильні пориви вітру до 25 м/с у низці областей, а також сніголавинну небезпеку в Карпатах та Прикарпатті. Температура повітря упродовж дня очікується -1...+7 °C, однак на Закарпатті та півдні значно тепліше.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 5 лютого

Укргідрометцентр прогнозує, що сьогодні, 5 лютого, буде хмарно з проясненнями, інколи дощ та мокрий сніг. Вітер західного та північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с. Крім того, в Україні очікуються сильні пориви місцями до 25 м/с.

Температура повітря:

вночі -1...+4 °C;

вдень +2...+7 °C, на Закарпатті та на півдні +6...+11 °C.

у Києві вночі +1...+3 °C, вдень +4...+6 °C.

Прогноз погоди в Україні 5 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики прогнозують сильні пориви вітру 5 лютого всюди, окрім Закарпаття. Пориви вітру передбачаються до 17-22 м/с, а в західних та південних областях подекуди 25 м/с. Оголошують I рівень небезпечності — жовтий.

Прогноз небезпечної погоди в Україні 5 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Також 4-5 лютого на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека III рівня.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. ‼Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — радять в Укргідрометцентрі.

Прогноз сніголавинної небезпеки в Україні 5 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 5 лютого

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує сильні пориви північно-західного вітру зі швидкістю 15-20 м/с, а місцями й 25 м/с. Окрім цього, в більшій частині України передбачаються атмосферні фронти з дощами та мокрим снігом.

"Будьте вкрай обережними під білбордами, великими гіллястими деревами, під дахами будинків не затримуйтеся довго! Словом, класична синоптична ситуація, коли ми кажемо — штормове попередження", — попереджає Діденко.

Температура повітря упродовж дня очікується +3...+9 °C, в південних областях — до +12 °C. У Києві вночі очікується +2 °C, а вдень +5 °C.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що ДСНС попередила українців про сніголавинну небезпеку в Карпатах та Прикарпатті 4-5 лютого. Рятувальники закликають бути обережними та не вирушати в гору о цій порі.

Також ми повідомляли, що синоптики прогнозують штормову погоду в Одесі 5 лютого. Опадів не очікується, однак буде дуже сильний вітер.