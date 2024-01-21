Прогноз погоды в Украине на 22 января от Укргидрометцентра

Сильные порывы ветра и морозы — прогноз погоды от Укргидрометцентра на завтра
Завтра, 22 января, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях сильные порывы ветра и морозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Украине на завтра
Синоптики рассказали, что осадков не предполагается. В северо-восточной части ночью и утром местами туман. На дорогах страны, кроме южных областей, будет гололедица.
Ветер в восточных и южных областях северо-восточный, 5-10 м/с, на остальной территории южный 7-12 м/с, в западных и северных областях днем местами порывы 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью -4...-9°С, в северо-восточной части -12...-17°С, в Крыму и на побережье морей 0...-5°С. Днем -1...-6°С, в южных и западных областях около 0°С.
Погода по Киевской области
В столичном регионе ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается. На дорогах — гололедица.
Ветер южный, 7-12 м/с, по области местами порывы 15-18 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью -4...-9°С, днем -1...-6°С;
- в Киеве ночью -5...-7°С, днем -1...-3°С.
Опасные метеорологические явления в Украине
Синоптики рассказали, что завтра на дорогах Украины, кроме южной части, гололедица. Объявлен первый уровень опасности.
"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — сообщили в Укргидрометцентре.
Напомним, в ночь на 22 января в большинстве областей будет холодная погода, а в Черниговской, Сумской и Полтавской ночью возможно даже до -17...-12 °C. Впрочем, во вторник следует ожидать потепления, возможна оттепель.
Читайте Новини.LIVE!