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Сильные порывы ветра и морозы — прогноз погоды от Укргидрометцентра на завтра

21 января 2024 22:47
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 22 января от Укргидрометцентра
Люди на улице. Фото: ukranews.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 22 января, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях сильные порывы ветра и морозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на завтра

Синоптики рассказали, что осадков не предполагается. В северо-восточной части ночью и утром местами туман. На дорогах страны, кроме южных областей, будет гололедица.

Ветер в восточных и южных областях северо-восточный, 5-10 м/с, на остальной территории южный 7-12 м/с, в западных и северных областях днем местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью -4...-9°С, в северо-восточной части -12...-17°С, в Крыму и на побережье морей 0...-5°С. Днем -1...-6°С, в южных и западных областях около 0°С.

Прогноз погоды в Украине на завтра, 22 января
Прогноз погоды в Украине на завтра, 22 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области

В столичном регионе ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается. На дорогах — гололедица.

Ветер южный, 7-12 м/с, по области местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью -4...-9°С, днем -1...-6°С;
  • в Киеве ночью -5...-7°С, днем -1...-3°С.

Опасные метеорологические явления в Украине

Синоптики рассказали, что завтра на дорогах Украины, кроме южной части, гололедица. Объявлен первый уровень опасности.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — сообщили в Укргидрометцентре.

Опасные метеорологические явления в Украине 22 января
Опасные метеорологические явления в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в ночь на 22 января в большинстве областей будет холодная погода, а в Черниговской, Сумской и Полтавской ночью возможно даже до -17...-12 °C. Впрочем, во вторник следует ожидать потепления, возможна оттепель.

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