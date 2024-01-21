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Сильні пориви вітру та морози — прогноз погоди від Укргідрометцентру на завтра

21 січня 2024 22:47
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 22 січня від Укргідрометцентру
Люди на вулиці. Фото: ukranews.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 22 січня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть сильні пориви вітру та морози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на завтра

Синоптики розповіли, що опадів не передбачається. У північно-східній частині вночі та вранці місцями туман. На дорогах країни, окрім південних областей, буде ожеледиця.

Вітер у східних та південних областях північно-східний, 5-10 м/с, на решті території південний 7-12 м/с, у західних та північних областях вдень місцями пориви 15-18 м/с.

Температура повітря вночі -4...-9 °С, у північно-східній частині -12...-17 °С, у Криму та на узбережжі морів 0...-5 °С. Вдень -1...-6 °С, у південних та західних областях близько 0 °С.

Прогноз погоди в Україні на завтра, 22 січня
Прогноз погоди в Україні на завтра, 22 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

У столичному регіоні очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається. На дорогах — ожеледиця. 

Вітер південний, 7-12 м/с, по області місцями пориви 15-18 м/с.

Температура повітря: 

  • по області вночі -4...-9 °С, вдень -1...-6 °С;
  • у Києві вночі -5...-7 °С, вдень -1...-3 °С.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні

Синоптики розповіли, що завтра на дорогах України, окрім південної частини, ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпеки. 

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — повідомили в Укргідрометцентрі.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 22 січня
Небезпечні метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, в ніч на 22 січня в більшості областей буде холодна погода, а на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині вночі можливо навіть до -17...-12 °C. Втім у вівторок варто очікувати потепління, можлива відлига.

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