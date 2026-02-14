Прогноз погоды в Украине на 15 февраля от Диденко — будут ли морозы

Люди идут по городу во время снегопада. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 15 февраля, в Украине ожидается сильный мокрый снег и ветер. Также прогнозируется опасная гололедица.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение синоптика Наталки Диденко в Telegram в субботу, 14 февраля.

Реклама

Читайте также:

Карта температур. Фото: Диденко/Facebook

Погода в Украине на 15 февраля

В Украине в воскресенье на западе и севере ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, порывистый северо-восточный ветер со штормовыми порывами, опасная гололедица. Снижение температуры воздуха до -2...-5 °С.

В центральных областях завтра будет дождь и мокрый снег, сильные осадки, сильный ветер, днем от -1 °С в Винницкой области до +6 °С в Днепропетровской области.

На юге и востоке — сыро, туманы, возможен дождь, днем +3...+9 °С, в Крыму +10...+15 °С.

Синоптик Диденко отмечает, что непогоду завтра принесет южный циклон. Однако уже 16 февраля циклон постепенно покинет нашу территорию, осадки в Украине ослабнут, мороз усилится.

Итак, завтра во многих областях Украины днем — сложные погодные условия. Это больше касается западных, северных областей, а также Винницкой, Черкасской, Полтавской областей.

В Киеве завтра, 15 февраля, днем ожидается значительное осложнение погодных условий — сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, сильный северо-восточный ветер.

Ранее синоптики предупреждали об осадках почти по всей Украине в течение 14 февраля.

Также мы информировали о магнитных бурях 14 февраля — чего ожидать метеозависимым.