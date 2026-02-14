Прогноз погоди в Україні на 15 лютого від Діденко — чи будуть морози

Люди йдуть містом під час снігопаду. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У неділю, 15 лютого, в Україні очікується сильний мокрий сніг та вітер. Також прогнозується небезпечна ожеледиця.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення синоптика Наталки Діденко у Telegram у суботу, 14 лютого.

Реклама

Читайте також:

Карта температур. Фото: Діденко/Facebook

Погода в Україні на 15 лютого

В Україні у неділю на заході та півночі очікується сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, рвучкий північно-східний вітер зі штормовими поривами, небезпечна ожеледиця. Зниження температури повітря до -2...-5 °С.

У центральних областях завтра буде дощ та мокрий сніг, сильні опади, сильний вітер, вдень від -1 °С на Вінниччині до +6 °С на Дніпропетровщині.

На півдні та сході — вогко, тумани, можливий дощ, вдень +3...+9 °С, в Криму +10...+15 °С.

Синоптик Діденко зазначає, що негоду завтра принесе південний циклон. Однак вже 16 лютого циклон поступово залишить нашу територію, опади в Україні послабнуть, мороз посилиться.

Отже, завтра в багатьох областях України вдень — складні погодні умови. Це більше стосується західних, північних областей, а також Вінниччини, Черкащини, Полтавщини.

У Києві завтра, 15 лютого, вдень очікується значне ускладнення погодних умов — сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, сильний північно-східний вітер.

Раніше синоптики попереджали про опади майже по всій Україні протягом 14 лютого.

Також ми інформували про магнітні бурі 14 лютого — чого очікувати метеозалежним.