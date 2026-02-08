Прогноз погоды на 9 февраля — синоптик Диденко предупредила о новой волне морозов

На улице идет снег. Фото: Новини.LIVE

В Украину снова возвращаются сильные морозы. Уже завтра, 9 февраля, ожидается до -22 °С. Однако такая холодная погода продержится недолго и украинцы наконец-то смогут вспомнить о плюсовой температуре воздуха.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды от синоптика Диденко на 9 февраля

Новая неделя для большинства областей Украины начнется с возвращения сильных морозов. Синоптик предупреждает, что в ночь на 9 февраля ожидается до -18 °С, а уже на следующий вечер прогнозируют -20...-22 °С.

Сообщение Диденко. Фото: скриншот

Диденко отмечает, что немного выше будет температура на юге и юго-западе. Ночью там ожидается до -12 °С. Мороз продержится и днем также.

Особых осадков по всей территории Украины не будет. При этом сильные морозы будут только в течение двух ночей. Уже после 10 февраля холод начнет отступать. Украинцы наконец почувствуют дыхание приближающейся весны.

