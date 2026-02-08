Видео
Україна
Видео

Синоптик Диденко предупредила о новых морозах, грядущих на Украину

Синоптик Диденко предупредила о новых морозах, грядущих на Украину

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 18:29
Прогноз погоды на 9 февраля — синоптик Диденко предупредила о новой волне морозов
На улице идет снег. Фото: Новини.LIVE

В Украину снова возвращаются сильные морозы. Уже завтра, 9 февраля, ожидается до -22 °С. Однако такая холодная погода продержится недолго и украинцы наконец-то смогут вспомнить о плюсовой температуре воздуха.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Прогноз погоды от синоптика Диденко на 9 февраля

Новая неделя для большинства областей Украины начнется с возвращения сильных морозов. Синоптик предупреждает, что в ночь на 9 февраля ожидается до -18 °С, а уже на следующий вечер прогнозируют -20...-22 °С.

Сообщение Диденко. Фото: скриншот

Диденко отмечает, что немного выше будет температура на юге и юго-западе. Ночью там ожидается до -12 °С. Мороз продержится и днем также.

Особых осадков по всей территории Украины не будет. При этом сильные морозы будут только в течение двух ночей. Уже после 10 февраля холод начнет отступать. Украинцы наконец почувствуют дыхание приближающейся весны.

Напомним, ранее мы писали о том, какой будет погода в Одессе завтра. Жителей города предупреждают об опасности.

Также мы рассказывали о том, почему метеозависимые люди могут чувствовать себя плохо в ближайшие дни. Магнитных бурь не будет, однако есть другая угроза.

зима морозы Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
