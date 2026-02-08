Прогноз погоди на 9 лютого — синоптик Діденко попередила про нову хвилю морозів

На вулиці йде сніг. Фото: Новини.LIVE

В Україну знову повертаються сильні морози. Вже завтра, 9 лютого, очікується до -22 °С. Однак така холодна погода протримається недовго й українці нарешті зможуть згадати про плюсову температуру повітря.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди від синоптика Діденко на 9 лютого

Новий тиждень для більшості областей України розпочнеться із повернення лютих морозів. Синоптик попереджає, що в ніч проти 9 лютого очікується до -18 °С, а вже наступного вечора прогнозують -20...-22 °С.

Повідомлення Діденко. Фото: скриншот

Діденко зазначає, що трохи вищою буде температура на півдні та південному заході. Вночі там очікується до -12 °С. Мороз протримається і вдень також.

Особливих опадів по всій території України не буде. При цьому сильні морози будуть лише протягом двох ночей. Вже після 10 лютого холод почне відступати. Українці нарешті відчують подих весни, що наближається.

