Україна
Синоптик Диденко предупредила о серьезной непогоде

Синоптик Диденко предупредила о серьезной непогоде

Дата публикации 17 января 2026 18:20
Прогноз погоды в Украине 18 января — Наталка Диденко предупредила о морозах
Снежная погода. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 18 января, в Украине сохранится холодная и преимущественно сухая погода. Существенных осадков не ожидается, зато на дорогах по всей стране будет сохраняться гололедица.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды на 18 января

Температурный фон останется без существенных изменений — ночью столбики термометров будут опускаться до -10...-16 °C, на севере — до -15...-22 °C. Днем прогнозируют -9...-15 °C, на Закарпатье и крайнем юге — -2...-5 °C. В южных регионах возможны штормовые порывы северо-восточного ветра.

В Киеве в воскресенье ожидается морозная погода — ночью -15...-18 °C, днем -10...-12 °C. Осадков не ожидается, однако гололедица будет затруднять передвижение.

По прогнозу синоптика, морозы в Украине будут сохраняться и в дальнейшем, до конца января.

Прогноз погоди 18 січня
Температурная карта на 18 января. Фото: meteopost.com

Отметим, в Одесской области зафиксировали температурный рекорд этого сезона.

Ранее синоптики предупреждали о снижении температуры до -24.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
