Прогноз погоды в Украине 18 января — Наталка Диденко предупредила о морозах

Синоптик Диденко предупредила о серьезной непогоде
В воскресенье, 18 января, в Украине сохранится холодная и преимущественно сухая погода. Существенных осадков не ожидается, зато на дорогах по всей стране будет сохраняться гололедица.
Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на 18 января
Температурный фон останется без существенных изменений — ночью столбики термометров будут опускаться до -10...-16 °C, на севере — до -15...-22 °C. Днем прогнозируют -9...-15 °C, на Закарпатье и крайнем юге — -2...-5 °C. В южных регионах возможны штормовые порывы северо-восточного ветра.
В Киеве в воскресенье ожидается морозная погода — ночью -15...-18 °C, днем -10...-12 °C. Осадков не ожидается, однако гололедица будет затруднять передвижение.
По прогнозу синоптика, морозы в Украине будут сохраняться и в дальнейшем, до конца января.
Отметим, в Одесской области зафиксировали температурный рекорд этого сезона.
Ранее синоптики предупреждали о снижении температуры до -24.
