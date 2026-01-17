Синоптики прогнозируют похолодание в Украине 17 и 18 января 2026 года

Мужчина во время мороза. Фото иллюстративное: Caravan.kz

В течение выходных, 17 и 18 января, в Украину придет похолодание. Столбики термометров местами могут снизиться до -24 °С.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky.

Какая погода будет в Украине 17 и 18 января

Ночью возможно снижение температуры до -22...-24 °С. Прежде всего такие прогнозы касаются северных, восточных и центральных регионов. Причиной низких температурных показателей является влияние арктических воздушных масс.

По данным Укргидрометцентра, 17–19 января в Украине сохранятся морозы: их будут обусловливать арктический воздух и мощный антициклон с северо-востока. Ночью ожидается -15...-20 °С, на севере местами -22...-25 °С. Днем тепла тоже не предвидится: -9...-14 °С. Менее сильные морозы будут на юге и юго-востоке: -8...-13 °С ночью и -4...-9 °С днем. Небольшой снег пройдет только местами в Крыму и на Приазовье. Будет дуть колючий преимущественно северо-восточный ветер, который усилит ощущение холода.

Напомним, на 16 января синоптики прогнозировали до -23 °С. В большинстве регионов обошлось без осадков.

Также мы сообщали, что 16 января в Одессе было морозно. Ожидался сильный ветер.