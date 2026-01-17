Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода До -24 °С — на Украину надвигаются сильные холода

До -24 °С — на Украину надвигаются сильные холода

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 00:40
Синоптики прогнозируют похолодание в Украине 17 и 18 января 2026 года
Мужчина во время мороза. Фото иллюстративное: Caravan.kz

В течение выходных, 17 и 18 января, в Украину придет похолодание. Столбики термометров местами могут снизиться до -24 °С.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky.

Реклама
Читайте также:

Какая погода будет в Украине 17 и 18 января

Ночью возможно снижение температуры до -22...-24 °С. Прежде всего такие прогнозы касаются северных, восточных и центральных регионов. Причиной низких температурных показателей является влияние арктических воздушных масс.

По данным Укргидрометцентра, 17–19 января в Украине сохранятся морозы: их будут обусловливать арктический воздух и мощный антициклон с северо-востока. Ночью ожидается -15...-20 °С, на севере местами -22...-25 °С. Днем тепла тоже не предвидится: -9...-14 °С. Менее сильные морозы будут на юге и юго-востоке: -8...-13 °С ночью и -4...-9 °С днем. Небольшой снег пройдет только местами в Крыму и на Приазовье. Будет дуть колючий преимущественно северо-восточный ветер, который усилит ощущение холода.

Напомним, на 16 января синоптики прогнозировали до -23 °С. В большинстве регионов обошлось без осадков.

Также мы сообщали, что 16 января в Одессе было морозно. Ожидался сильный ветер.

погода выходные похолодание синоптик прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации