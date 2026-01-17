Відео
Головна Погода До -24 °С — на Україну насуваються люті холоди

До -24 °С — на Україну насуваються люті холоди

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 00:40
Синоптики прогнозують похолодання в Україні 17 та 18 січня 2026 року
Чоловік під час морозу. Фото ілюстративне: Caravan.kz

Упродовж вихідних, 17 та 18 січня, в Україну прийде похолодання. Стовпчики термометрів місцями можуть знизитися до -24 °С.

Про це свідчать дані порталу Ventusky.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 17 та 18 січня 

Уночі можливе зниження температури до -22...-24 °С. Насамперед такі прогнози стосуються північних, східних і центральних регіонів. Причиною низьких температурних показників є вплив арктичних повітряних мас.

За даними Укргідрометцентру, 17–19 січня в Україні утримаються морози: їх зумовлюватимуть арктичне повітря та потужний антициклон із північного сходу. Уночі очікується -15...-20 °С, на півночі місцями — -22...-25 °С. Удень тепла теж не передбачається: -9...-14 °С. Менш люті морози будуть на півдні та південному сході: -8...-13 °С уночі та -4...-9 °С удень. Невеликий сніг пройде лише місцями у Криму та на Приазов'я. Дутиме колючий переважно північно-східний вітер, який посилюватиме відчуття холоду.

Нагадаємо, на 16 січня синоптики прогнозували до -23 °С. У більшості регіонів обійшлося без опадів.

Також ми повідомляли, що 16 січня в Одесі було морозно. Очікувався сильний вітер.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
