Синоптики прогнозують похолодання в Україні 17 та 18 січня 2026 року

До -24 °С — на Україну насуваються люті холоди
Упродовж вихідних, 17 та 18 січня, в Україну прийде похолодання. Стовпчики термометрів місцями можуть знизитися до -24 °С.
Про це свідчать дані порталу Ventusky.
Яка погода буде в Україні 17 та 18 січня
Уночі можливе зниження температури до -22...-24 °С. Насамперед такі прогнози стосуються північних, східних і центральних регіонів. Причиною низьких температурних показників є вплив арктичних повітряних мас.
За даними Укргідрометцентру, 17–19 січня в Україні утримаються морози: їх зумовлюватимуть арктичне повітря та потужний антициклон із північного сходу. Уночі очікується -15...-20 °С, на півночі місцями — -22...-25 °С. Удень тепла теж не передбачається: -9...-14 °С. Менш люті морози будуть на півдні та південному сході: -8...-13 °С уночі та -4...-9 °С удень. Невеликий сніг пройде лише місцями у Криму та на Приазов'я. Дутиме колючий переважно північно-східний вітер, який посилюватиме відчуття холоду.
Нагадаємо, на 16 січня синоптики прогнозували до -23 °С. У більшості регіонів обійшлося без опадів.
Також ми повідомляли, що 16 січня в Одесі було морозно. Очікувався сильний вітер.
