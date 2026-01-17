Прогноз погоди в Україні 18 січня — Наталка Діденко попередила про морози

Синоптик Діденко попередила про серйозну негоду
У неділю, 18 січня, в Україні утримається холодна та переважно суха погода. Істотних опадів не очікується, натомість на дорогах по всій країні зберігатиметься ожеледиця.
Про це попередила синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 18 січня
Температурний фон залишиться без суттєвих змін — уночі стовпчики термометрів опускатимуться до -10…-16 °C, на півночі — до -15…-22 °C. Вдень прогнозують -9…-15 °C, на Закарпатті та крайньому півдні — -2…-5 °C. У південних регіонах можливі штормові пориви північно-східного вітру.
У Києві в неділю очікується морозна погода — вночі -15…-18 °C, удень -10…-12 °C. Опадів не передбачається, однак ожеледиця ускладнюватиме пересування.
За прогнозом синоптика, морози в Україні зберігатимуться й надалі, до кінця січня.
Зазначимо, на Одещини зафіксували температурний рекорд цього сезону.
Раніше синоптики попереджали про зниження температури до -24.
