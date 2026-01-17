Відео
Головна Погода Синоптик Діденко попередила про серйозну негоду

Синоптик Діденко попередила про серйозну негоду

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 18:20
Прогноз погоди в Україні 18 січня — Наталка Діденко попередила про морози
Снігова погода. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 18 січня, в Україні утримається холодна та переважно суха погода. Істотних опадів не очікується, натомість на дорогах по всій країні зберігатиметься ожеледиця.

Про це попередила синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди на 18 січня

Температурний фон залишиться без суттєвих змін — уночі стовпчики термометрів опускатимуться до -10…-16 °C, на півночі — до -15…-22 °C. Вдень прогнозують -9…-15 °C, на Закарпатті та крайньому півдні — -2…-5 °C. У південних регіонах можливі штормові пориви північно-східного вітру.

У Києві в неділю очікується морозна погода — вночі -15…-18 °C, удень -10…-12 °C. Опадів не передбачається, однак ожеледиця ускладнюватиме пересування.

За прогнозом синоптика, морози в Україні зберігатимуться й надалі, до кінця січня.

Прогноз погоди 18 січня
Температурна карта на 18 січня. Фото: meteopost.com

Зазначимо, на Одещини зафіксували температурний рекорд цього сезону.

Раніше синоптики попереджали про зниження температури до -24.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
