Главная Погода Синоптик Диденко предупредила украинцев о новом похолодании завтра

Синоптик Диденко предупредила украинцев о новом похолодании завтра

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 17:51
Прогноз погоды в Украине на завтра, 8 февраля, от Натальи Диденко
Люди на улице зимой. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 8 февраля, ожидается с осадками и морозами. Кроме того, на дорогах возможно образование гололеда.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 8 февраля

Диденко рассказала, что завтра днем в Украину начнет заходить более холодный воздух, в результате чего на севере ожидается -6...-9 °C. На остальной территории ночью будет -3...-8 °C, на западе до -4 °C, а на юге около 0 °C.

Прогноз погоди в Україні на 8 лютого
Погода в Украине 8 февраля. Фото: Meteopost

В течение суток возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Вследствие этого ожидается гололедица.

Когда ожидать похолодания

В Украину в течение 9-11 февраля зайдет новая волна морозов. В то же время похолодание будет недолгим, поскольку потепление начнется уже 12 февраля.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, 8 февраля в Одессе ожидается влажная и пасмурная погода. Синоптики предупреждают о гололеде и налипании мокрого снега.

А после выходных в Украину поступит антициклон из Скандинавии, в результате чего будут морозы.

погода непогода Украина Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
