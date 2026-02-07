Відео
Відео

Синоптик Діденко попередила українців про нове похолодання завтра

Синоптик Діденко попередила українців про нове похолодання завтра

Дата публікації: 7 лютого 2026 17:51
Прогноз погоди в Україні на завтра 8 лютого від Наталки Діденко
Люди на вулиці взимку. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 8 лютого, очікується з опадами та морозами. Крім того, на дорогах можливе утворення ожеледиці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Погода в Україні 8 лютого

Діденко розповіла, що завтра вдень до України почне заходити холодніше повітря, внаслідок чого на півночі очікується -6...-9 °C. На решті території вночі буде -3...-8 °C, на заході до -4 °C, а на півдні близько 0 °C.

Прогноз погоди в Україні на 8 лютого
Погода в Україні 8 лютого. Фото: Meteopost

Упродовж доби можливі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Внаслідок цього очікується ожеледиця. 

Коли очікувати на похолодання

До України упродовж 9-11 лютого зайде нова хвиля морозів. Водночас похолодання буде недовгим, оскільки потепління розпочнеться вже 12 лютого.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 лютого в Одесі очікується волога та похмура погода. Синоптики попереджають про ожеледь та налипання мокрого снігу.

А після вихідних до України надійде антициклон із Скандинавії, внаслідок чого будуть морози.

погода негода Україна Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
