Прогноз погоди в Україні на завтра 8 лютого від Наталки Діденко

Синоптик Діденко попередила українців про нове похолодання завтра
Погода в Україні завтра, 8 лютого, очікується з опадами та морозами. Крім того, на дорогах можливе утворення ожеледиці.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
Погода в Україні 8 лютого
Діденко розповіла, що завтра вдень до України почне заходити холодніше повітря, внаслідок чого на півночі очікується -6...-9 °C. На решті території вночі буде -3...-8 °C, на заході до -4 °C, а на півдні близько 0 °C.
Упродовж доби можливі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Внаслідок цього очікується ожеледиця.
Коли очікувати на похолодання
До України упродовж 9-11 лютого зайде нова хвиля морозів. Водночас похолодання буде недовгим, оскільки потепління розпочнеться вже 12 лютого.
Нагадаємо, 8 лютого в Одесі очікується волога та похмура погода. Синоптики попереджають про ожеледь та налипання мокрого снігу.
А після вихідних до України надійде антициклон із Скандинавії, внаслідок чого будуть морози.
