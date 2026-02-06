Відео
Погода зіпсує вихідні — на Україну насувається мороз до -15 °С

Погода зіпсує вихідні — на Україну насувається мороз до -15 °С

Дата публікації: 6 лютого 2026 22:00
Прогноз погоди в Україні на вихідні 7 та 8 лютого
Сніжна погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні на вихідних, 7-8 лютого, очікується місцями з сильними поривами вітру та морозами. Синоптики попереджають про холод до -14 °С. Крім того, можливі опади у вигляді сніг та дощу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогнози Meteoprog, Укргідрометцентру та Ventusky.

Читайте також:

Погода в Україні 7 та 8 лютого

У суботу, 7 лютого, на півдні та заході очікуються незначні опади у вигляді снігу та дощу. На дорогах можливе утворення ожеледиці. Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду, а вдень у східній частині пориви до 20 метрів на секунду. 

Прогноз погоди в Україні на 7 лютого
Погода в Україні 7 лютого. Фото: Meteopost

Температура повітря у північних та східних областях вночі -9...-14 °С, вдень -3...-8 °С. В інших регіонах синоптики прогнозують вночі -3...-8 °С, вдень -4...+1 °С.

У неділю, 8 лютого, через вплив атмосферних фронтів з півдня по всій території України пройдуть опади у вигляді снігу, а на півдні та у центрі з дощем. Місцями очікується ожеледь, налипання мокрого снігу та туман. Вітер на Правобережжі буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів на секунду, а у решті областях південно-східного зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 8 лютого
Погода в Україні 8 лютого. Фото: Meteopost

Температура повітря вночі -1...-6 °С, вдень -3...+2 °С.

Коли очікується похолодання

Після вихідних до України надійде антициклон зі Скандинавії, внаслідок чого синоптики прогнозують морози. 

Місцями температура повітря знизиться до -25°С.

Нагадаємо, завтра синоптики оголосили небезпеку у декількох областях України через ожеледицю на дорогах.

А синоптик Наталка Діденко повідомила, що на вихідних в Україні очікується дощ та сильний туман.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
