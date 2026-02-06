Прогноз погоды в Украине на выходные 7 и 8 февраля

Снежная погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине на выходных, 7-8 февраля, ожидается местами с сильными порывами ветра и морозами. Синоптики предупреждают о холоде до -14 °С. Кроме того, возможны осадки в виде снега и дождя.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогнозы Meteoprog, Укргидрометцентра и Ventusky.

Погода в Украине 7 и 8 февраля

В субботу, 7 февраля, на юге и западе ожидаются незначительные осадки в виде снега и дождя. На дорогах возможно образование гололеда. Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, а днем в восточной части порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха в северных и восточных областях ночью -9...-14 °С, днем -3...-8 °С. В других регионах синоптики прогнозируют ночью -3...-8 °С, днем -4...+1 °С.

В воскресенье, 8 февраля, из-за влияния атмосферных фронтов с юга по всей территории Украины пройдут осадки в виде снега, а на юге и в центре с дождем. Местами ожидается гололед, налипание мокрого снега и туман. Ветер на Правобережье будет переменных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду, а в остальных областях юго-восточного со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -1...-6 °С, днем -3...+2 °С.

Когда ожидается похолодание

После выходных в Украину поступит антициклон из Скандинавии, в результате чего синоптики прогнозируют морозы.

Местами температура воздуха снизится до -25°С.

