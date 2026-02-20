Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Синоптик Диденко назвала, где завтра будут осадки и морозы

Синоптик Диденко назвала, где завтра будут осадки и морозы

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 16:00
Погода в Украине на завтра 21 февраля — прогноз от Наталки Диденко
Зимняя погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 21 февраля, будет с сильными ночными морозами. Местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Такие условия продержатся недолго.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 21 февраля

Диденко отметила, что остались две самые холодные ночи в ближайшей перспективе. Ночью ожидается -10...-16 °С, в южной части - -2...-6 °С. Днем температура воздуха будет -2...-7 °С.

Прогноз погоди в Україні на 21 лютого
Погода в Украине 21 февраля. Фото: Meteopost

Вследствие антициклона много осадков не предвидится, но на юге Одесской области возможен мокрый снег и дождь.

Погода в Киеве 21 февраля

В столице ночью будет -15 °С, днем -5 °С. В течение суток ожидается солнечная погода.

Погода в Києві 21 лютого
Погода в Киеве. Фото: Meteogramm

Впоследствии в Киеве будет тепло и стабильная погода.

Диденко добавила, что потепление в Украине будет сопровождаться осадками и туманами.

null
Пост Диденко. Фото: скриншот

Погода в Украине

Из-за сложных погодных условий в Кировоградской области 19 февраля произошли перебои с электричеством. Без света были 11 населенных пунктов.

Недавно в Киеве бушевала непогода. Сильный снегопад вызвал транспортный коллапс.

Ранее в Луцке массивная ледяная глыба обвалилась с крыши, едва не вызвав трагедию. В сети показали видео.

погода Украина морозы Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации