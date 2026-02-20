Погода в Украине на завтра 21 февраля — прогноз от Наталки Диденко

Зимняя погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 21 февраля, будет с сильными ночными морозами. Местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Такие условия продержатся недолго.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 21 февраля

Диденко отметила, что остались две самые холодные ночи в ближайшей перспективе. Ночью ожидается -10...-16 °С, в южной части - -2...-6 °С. Днем температура воздуха будет -2...-7 °С.

Погода в Украине 21 февраля. Фото: Meteopost

Вследствие антициклона много осадков не предвидится, но на юге Одесской области возможен мокрый снег и дождь.

Погода в Киеве 21 февраля

В столице ночью будет -15 °С, днем -5 °С. В течение суток ожидается солнечная погода.

Погода в Киеве. Фото: Meteogramm

Впоследствии в Киеве будет тепло и стабильная погода.

Диденко добавила, что потепление в Украине будет сопровождаться осадками и туманами.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Погода в Украине

Из-за сложных погодных условий в Кировоградской области 19 февраля произошли перебои с электричеством. Без света были 11 населенных пунктов.

Недавно в Киеве бушевала непогода. Сильный снегопад вызвал транспортный коллапс.

Ранее в Луцке массивная ледяная глыба обвалилась с крыши, едва не вызвав трагедию. В сети показали видео.