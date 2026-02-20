Прогноз погоди в Україні на завтра 21 лютого від Наталки Діденко

Зимова погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 21 лютого, очікується з морозами до -16 °С. Місцями можливий мокрий сніг та дощ. Водночас вже згодом прогнозується потепління.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 21 лютого

Діденко зазначила, що залишилися дві найхолодніші ночі в найближчій перспективі. Вночі очікується -10...-16 °С, у південній частині — -2...-6 °С. Вдень температура повітря буде -2...-7 °С.

Погода в Україні 21 лютого. Фото: Meteopost

Внаслідок антициклону багато опадів не передбачається, але на півдні Одещини можливий мокрий сніг та дощ.

Погода в Києві 21 лютого

У столиці вночі буде -15 °С, вдень -5 °С. Упродовж доби очікується сонячна погода.

Погода в Києві. Фото: Meteogramm

Згодом у Києві буде тепло та стабільна погода.

Діденко додала, що потепління в Україні буде супроводжуватися опадами та туманами.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Погода в Україні

Через складні погодні умови в Кіровоградській області 19 лютого сталися перебої з електрикою. Без світла були 11 населених пунктів.

Нещодавно у Києві вирувала негода. Сильний снігопад спричинив транспортний колапс.

Раніше у Луцьку масивна крижана брила обвалилася з даху, ледь не спричинивши трагедію. У мережі показали відео.