Погода в феврале - Наталья Голеня сделала прогноз

Начало февраля в Украине обещает быть холодным. Первые дни месяца принесут морозную погоду, особенно на севере и западе страны.

Об этом сообщила начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии УНИАН.

Погода в феврале

По словам синоптика, впоследствии температура начнет меняться волнами — от мороза до оттепели и снова.

В северных и западных регионах погодные условия будут близкими к климатической норме, тогда как на юге и востоке температура может превышать ее примерно на 1,5 градуса. Некоторые расчеты даже прогнозируют среднемесячную температуру в целом на два градуса выше обычной.

"Первая декада месяца будет более зимней, с морозами. Может, в дальнейшем снова будет потепление, но оно будет волнами: то до плюсов, то до минусов с переходом", — добавила эксперт.

Напомним, что на сегодня, 27 января, в Укргидрометеоцентре прогнозировали потепление в некоторых регионах.

Также Наталка Диденко сообщала, что в Украину возвращается тепло, однако оно будет недолгим.