Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Синоптик предупредила о нестабильной погоде в феврале

Синоптик предупредила о нестабильной погоде в феврале

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 15:07
Погода в феврале - Наталья Голеня сделала прогноз
Люди уходят зимой. Фото: Новини.LIVE

Начало февраля в Украине обещает быть холодным. Первые дни месяца принесут морозную погоду, особенно на севере и западе страны.

Об этом сообщила начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии УНИАН.

Реклама
Читайте также:

Погода в феврале

По словам синоптика, впоследствии температура начнет меняться волнами — от мороза до оттепели и снова.

В северных и западных регионах погодные условия будут близкими к климатической норме, тогда как на юге и востоке температура может превышать ее примерно на 1,5 градуса. Некоторые расчеты даже прогнозируют среднемесячную температуру в целом на два градуса выше обычной.

"Первая декада месяца будет более зимней, с морозами. Может, в дальнейшем снова будет потепление, но оно будет волнами: то до плюсов, то до минусов с переходом", — добавила эксперт.

Напомним, что на сегодня, 27 января, в Укргидрометеоцентре прогнозировали потепление в некоторых регионах.

Также Наталка Диденко сообщала, что в Украину возвращается тепло, однако оно будет недолгим.

погода февраль синоптик прогноз погоды погода в Украине
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации