Погода в феврале - Наталья Голеня сделала прогноз

Синоптик предупредила о нестабильной погоде в феврале
Начало февраля в Украине обещает быть холодным. Первые дни месяца принесут морозную погоду, особенно на севере и западе страны.
Об этом сообщила начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии УНИАН.
Погода в феврале
По словам синоптика, впоследствии температура начнет меняться волнами — от мороза до оттепели и снова.
В северных и западных регионах погодные условия будут близкими к климатической норме, тогда как на юге и востоке температура может превышать ее примерно на 1,5 градуса. Некоторые расчеты даже прогнозируют среднемесячную температуру в целом на два градуса выше обычной.
"Первая декада месяца будет более зимней, с морозами. Может, в дальнейшем снова будет потепление, но оно будет волнами: то до плюсов, то до минусов с переходом", — добавила эксперт.
