Головна Погода Синоптикиня попередила про нестабільну погоду у лютому

Синоптикиня попередила про нестабільну погоду у лютому

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 15:07
Погода у лютому - Наталія Голеня зробила прогноз
Люди йдуть взимку. Фото: Новини.LIVE

Початок лютого в Україні обіцяє бути холодним. Перші дні місяця принесуть морозну погоду, особливо на півночі та заході країни.

Про це повідомила начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня у коментарі УНІАН.

Читайте також:

Погода у лютому

За словами синоптикині, згодом температура почне змінюватися хвилями — від морозу до відлиги і знову.

У північних та західних регіонах погодні умови будуть близькими до кліматичної норми, тоді як на півдні та сході температура може перевищувати її приблизно на 1,5 градуса. Деякі розрахунки навіть прогнозують середньомісячну температуру в цілому на два градуси вищу за звичайну.

"Перша декада місяця буде більш зимовою, з морозами. Може, надалі знову буде потепління, але воно буде хвилями: то до плюсів, то до мінусів з переходом", — додала експертка.

Нагадаємо, що на сьогодні, 27 січня, в Укргідрометеоцентрі прогнозували потепління у деяких регіонах.

Також Наталка Діденко повідомляла, що в Україну повертається тепло, однак воно буде недовгим.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
