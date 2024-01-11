Погода в Украине в четверг, 11 января - прогноз от синоптиков

Утки зимой. Фото: Укргидрометцентр

Сегодня, 11 января, синоптики прогнозируют в Украине облачную погоду. Кое-где пройдет небольшой снег. Ночью в большинстве западных, Винницкой, Одесской и Николаевской областях без осадков. На дорогах продержится гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 11 января

"Температура ночью 2...-7° мороза, в западных областях местами 8...-13°. Днем — 0...-5° мороза, в южной части страны кое-где 0...-3° тепла. Карпатах ночью 10...-15°, а днем - 4...-9° мороза", — прогнозируют синоптики.

Ожидается западный и северо-западный ветер с порывами 7-12 м/с. В северной части местами возможны порывы до 15-18 м/с.

Прогноз погоды 11 января. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области 11 января

В Киевской области в четверг, 11 января, синоптики также прогнозируют облачную погоду. Временами пройдет небольшой снег. На дорогах следует быть осторожными — гололедица.

"Ветер западный и северо-западный с порывами 7-12 м/с.. По области местами порывы до 15-18 м/с. Температура по области ночью 2...-7° мороза, днем — 0...-5 ° мороза", — предвещают в Укргидрометцентре.

В Киеве в течение 11 января столбики термометров зафиксируют 1...-3° мороза.

Синоптики предупреждают об опасности

В течение 11-12 января на реке Стоход (в создании гидрологического поста пгт Любешев) в Волынской области возможно повышение уровня воды.

"С превышением отметки затопления отдельных жилых домов в приречных населенных пунктах Камень-Каширского района Волынской области. II уровень опасности — оранжевый", — сообщили в Укргидрометцентре.

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность ІІ уровня ожидается 11 января на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Прогноз погоды 11 января. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 12 января холодный фронт будет перемещаться по восточной границе антициклона, что приведет к проникновению холодного северного воздуха в Украину. По данным народной синоптики Наталки Диденко, антициклон Hannelore устойчиво расположился над Великобританией, охватывая своим влиянием значительную часть Европы, обеспечивая высокое атмосферное давление и сухость погоды.