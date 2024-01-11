Погода в Україні в четвер, 11 січня — прогноз від синоптиків

Качки взимку. Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні, 11 січня, синоптики прогнозують в Україні хмарну погоду. Подекуди пройде невеликий сніг. А от вночі у більшості західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях без опадів. На дорогах протримається ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 11 січня

"Температура вночі 2...-7° морозу, у західних областях місцями 8...-13°. Вдень — 0...-5° морозу, у південній частині країни подекуди 0...-3° тепла. У Карпатах вночі 10...-15°, а вдень — 4...-9° морозу", — прогнозують синоптики.

Очікується західний та північно-західний вітер з поривами 7-12 м/с. У північній частині місцями можливі пориви до 15-18 м/с.

Прогноз погоди 11 січня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Київській області 11 січня

На Київщині у четвер, 11 січня, синоптики також прогнозують хмарну погоду. Часом пройде невеликий сніг. На дорогах варто бути обережними — ожеледиця.

"Вітер західний та північно-західний з поривами 7-12 м/с.. По області місцями пориви до 15-18 м/с. Температура по області вночі 2...-7° морозу, вдень — 0...-5° морозу", — передбачають в Укргідрометцентрі.

У Києві протягом 11 січня стовпчики термометрів зафіксують 1...-3° морозу.

Синоптики попереджають про небезпеку

Протягом 11-12 сiчня на річці Стохiд у Волинській області (в створі гідрологічного поста смт Любешiв) можливе підняття рівня води.

"З перевищенням вiдмiтки затоплення окремих житлових будинкiв в прирiчкових населених пунктах Камiнь-Каширського району Волинської областi. II рiвень небезпеки — помаранчевий", — повідомили в Укргідрометцентрі.

Крім того, помірна сніголавинна небезпека ІІ рівня очікується 11 січня на високогiр'ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей.

Прогноз негоди 11 січня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 12 січня холодний фронт переміщатиметься східним кордоном антициклону, що призведе до проникнення холодного північного повітря в Україну. За даними народної синоптикині Наталки Діденко, антициклон Hannelore стійко розташувався над Великою Британією, охоплюючи своїм впливом значну частину Європи, забезпечуючи високий атмосферний тиск та сухість погоди.