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Синоптики назвали регионы, где завтра потеплеет до 15 градусов

26 марта 2024 20:58
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине от Укргидрометцентра на завтра, 27 марта
Киевляне гуляют по Андреевскому спуску. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода по Украине завтра будет облачно, без осадков. Лишь в восточных регионах ожидаются местами кратковременные дожди, в то же время прогнозируется потепление.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 27 марта. Источник: Укргидрометцентр

По прогнозам синоптиков, ночью и утром на юге, в Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях местами туман. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях кратковременные дожди.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, местами на западе порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +3...-2°С мороза, днем +10...+15°С тепла. В Карпатах ночью -1...-6°С мороза, днем +5...+10°С тепла.

Погода в Киеве и области 27 марта

В Киеве и области завтра переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью +3...-2°С мороза, днем +10...+15°С тепла.

В столице ночью 0...+2°С тепла, днем +11...+13°С.

Напомним, столичный городской голова Виталий Кличко заявил, что в Киеве планируют завершить отопительный сезон 28 марта, учитывая существенное потепление, прогнозируемое синоптиками.

В то же время народный синоптик Наталка Диденко назвала регионы, в которые завтра будет спешить солнечная погода из-за прихода в Украину антициклона "Никлас".

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Украина
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