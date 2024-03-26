Погода в Україні від Укргідрометцентру на завтра, 27 березня

Кияни гуляють Андріївським узвозом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Погода по Україні завтра буде мінливо хмарною, без опадів. Лише у східних регіонах очікуються місцями короткочасні дощі, і водночас прогнозується потепління.

Про це інформує Укргідрометцентр.

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Погода по Україні 27 березня

Погода по Україні 27 березня. Джерело: Укргідрометцентр

За прогнозами синоптиків, вночі та вранці на півдні, у Кіровоградській, Черкаській та Чернігівській областях подекуди туман. У Харківській, Донецькій та Луганській областях короткочасні дощі.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, місцями на заході пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +3...-2 °С морозу, вдень +10...+15 °С тепла. В Карпатах вночі -1...-6 °С морозу, вдень +5...+10 °С тепла.

Погода в Києві та області 27 березня

У Києві та області завтра мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря на Київщині вночі +3...-2 °С морозу, вдень +10...+15 °С тепла.

У столиці вночі 0...+2 °С тепла, вдень +11...+13 °С.

Нагадаємо, столичний міський голова Віталій Кличко заявив, що в Києві планують завершити опалювальний сезон 28 березня, враховуючи суттєве потепління, яке прогнозують синоптики.

Водночас народний синоптик Наталка Діденко назвала регіони, у які завтра поспішатиме сонячна погода через прихід до України антициклону "Ніклас".