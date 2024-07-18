Прогноз погоды в Украине и Киеве на завтра 19 июля

Пара скрывается под зонтиком от ливня. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине и Киеве в пятницу, 19 июля, все еще будет держаться жаркой, однако температурные показатели будут уменьшены. В то же время в ряде регионов Украины ожидаются кратковременные дожди, иногда с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в пятницу, 18 июля.

Читайте также:

Погода в Украине 19 июля

По сообщению синоптиков, завтра ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В то же время только днем в Карпатах и в юго-восточной части местами кратковременный дождь с грозой.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 18 июля. Источник: Укргидрометцентр

Температура в западных и северных регионах, а также в Винницкой области, ночью +16...+21 °С, днем +25...+30 °С (в Карпатах ночью +14...+17 °С, днем +18 ...+23 °С).

На остальной территории ночью +20...+25 °С, днем +29...+34 °С, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму сильная жара +35...+38 °С.

В Киевской области завтра без осадков, температура воздуха ночью +16...+21 °С, днем +25...+30 °С.

В столице ночью около +30 °С, днем +27...+29 °С.

Температурная карта 19 июля. Источник: Windy

Напомним, вечером во вторник, 16 июля, в Киевской области бушевал ливень с мощным ураганом, из-за чего оказались под водой улицы и попадали деревья.

Также мы сообщали, что в Киеве за три дня зафиксировали семь температурных рекордов. В частности, в один из дней температура воздуха в столице составила +36 °С.