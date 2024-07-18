Прогноз погоди в Україні та Києві на завтра 19 липня

Синоптики назвали регіони, де завтра пройдуть задушливі теплі дощі з грозами
Погода в Україні та Києві у п'ятницю, 19 липня, все ще триматиметься спекотною, проте температурні показники будуть зменшені. Водночас в низці регіонів України очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами.
Про це інформує Укргідрометцентр у п'ятницю, 18 липня.
Погода в Україні 19 липня
За повідомленням синоптиків, завтра очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Водночас лише вдень в Карпатах і в південно-східній частині місцями короткочасний дощ з грозою.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура у західних та північних регіонах, а також у Вінницькій області вночі +16...+21°С, вдень +25...+30°С (в Карпатах вночі +14...+17°С, вдень +18...+23°С).
На решті території вночі +20...+25°С, вдень +29...+34°С, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму сильна спека +35...+38°С.
На Київщині завтра без опадів, температура повітря вночі +16...+21°С, вдень +25...+30°С.
У столиці вночі близько +30°С, вдень +27...+29°С.
Нагадаємо, увечері у вівторок, 16 липня, у Київській області вирувала злива з потужним буревієм, через що опинилися під водою вулиці та попадали дерева.
Також ми повідомляли, що в Києві протягом трьох днів зафіксували сім температурних рекордів. Зокрема, в один із днів температура повітря у столиці сягнула +36 °С.
Читайте Новини.LIVE!