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Синоптики назвали регіони, де завтра пройдуть задушливі теплі дощі з грозами

18 липня 2024 17:36
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні та Києві на завтра 19 липня
Пара ховається під парасолькою від зливи. Ілюстративне фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні та Києві у п'ятницю, 19 липня, все ще триматиметься спекотною, проте температурні показники будуть зменшені. Водночас в низці регіонів України очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами.

Про це інформує Укргідрометцентр у п'ятницю, 18 липня.

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За повідомленням синоптиків, завтра очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Водночас лише вдень в Карпатах і в південно-східній частині місцями короткочасний дощ з грозою.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

погода в україні 19 липня
Погода по Україні 18 липня. Джерело: Укргідрометцентр

Температура у західних та північних регіонах, а також у Вінницькій області вночі +16...+21°С, вдень +25...+30°С (в Карпатах вночі +14...+17°С, вдень +18...+23°С).

На решті території вночі +20...+25°С, вдень +29...+34°С, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму сильна спека +35...+38°С.

На Київщині завтра без опадів, температура повітря вночі +16...+21°С, вдень +25...+30°С.

У столиці вночі близько +30°С, вдень +27...+29°С.

погода на завтра 19 липня
Температурна карта 19 липня. Джерело: Windy

Нагадаємо, увечері у вівторок, 16 липня, у Київській області вирувала злива з потужним буревієм, через що опинилися під водою вулиці та попадали дерева.

Також ми повідомляли, що в Києві протягом трьох днів зафіксували сім температурних рекордів. Зокрема, в один із днів температура повітря у столиці сягнула +36 °С.

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