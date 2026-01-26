Погода в Украине 27 января — где будет опасно

Снег и холодная погода. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 27 января, в Украине будет морозная погода. В большинстве областей будут осадки, сильный ветер и морозы до -16 °C.

Об этом сообщает Meteoprog.

Погода в Украине 27 января

Синоптики рассказали, что на востоке страны завтра сохранится сухая и морозная погода. В то же время на остальных областях пройдут осадки, преимущественно в виде дождя. Также местами будет гололед, туман, а на дорогах гололедица.

Карта температур на 27 января. Фото: Meteoprog

Кроме того, в течение дня следует ожидать юго-восточный ветер с порывами 7-12 м/с, на крайнем западе переменных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха в восточной части, а также Сумской и Днепропетровской областях ночью составит -10...-16 °C, днем -3...-8 °C. На остальной территории страны в течение суток -4...+3 °C.

Напомним, ранее синоптик объяснил, как оттепель повлияет на погоду в Украине за неделю. Следует ожидать гололедицу и налипание мокрого снега.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на весну 2026. В марте и в начале апреля возможны то резкие потепления, то ночные заморозки и дожди.