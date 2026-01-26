Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Синоптики назвали регіони, де буде вітер, морози і дощ

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 15:11
Погода в Україні 27 січня — де буде небезпечно
Сніг та холодна погода. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 27 січня, в Україні буде морозна погода. В більшості областях будуть опади, сильний вітер та морози до -16 °C.

Про це повідомляє Meteoprog. 

Погода в Україні 27 січня

Синоптики розповіли, що на сході країни завтра утримається суха та морозна погода. Водночас на решті областей пройдуть опади, переважно у вигляді дощу. Також місцями буде ожеледь, туман, а на дорогах ожеледиця.

Погода в Україні 27 січня
Карта температур на 27 січня. Фото: Meteoprog

Окрім того, упродовж дня слід чекати південно-східний вітер з поривами 7-12 м/с, на крайньому заході змінних напрямків 3-8 м/с. 

Температура повітря у східній частині, а також Сумській та Дніпропетровській областях вночі становитиме -10...-16 °C, вдень -3...-8 °C. На решті країни протягом доби -4…+3 °C.

Нагадаємо, раніше синоптик пояснив, як відлига вплине на погоду в Україні за тиждень. Слід чекати ожеледицю та налипання мокрого снігу.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди на весну 2026. У березні та на початку квітня можливі то різкі потепління, то нічні заморозки й дощі.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
