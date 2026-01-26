Погода в Україні 27 січня — де буде небезпечно

Синоптики назвали регіони, де буде вітер, морози і дощ
У вівторок, 27 січня, в Україні буде морозна погода. В більшості областях будуть опади, сильний вітер та морози до -16 °C.
Про це повідомляє Meteoprog.
Погода в Україні 27 січня
Синоптики розповіли, що на сході країни завтра утримається суха та морозна погода. Водночас на решті областей пройдуть опади, переважно у вигляді дощу. Також місцями буде ожеледь, туман, а на дорогах ожеледиця.
Окрім того, упродовж дня слід чекати південно-східний вітер з поривами 7-12 м/с, на крайньому заході змінних напрямків 3-8 м/с.
Температура повітря у східній частині, а також Сумській та Дніпропетровській областях вночі становитиме -10...-16 °C, вдень -3...-8 °C. На решті країни протягом доби -4…+3 °C.
Нагадаємо, раніше синоптик пояснив, як відлига вплине на погоду в Україні за тиждень. Слід чекати ожеледицю та налипання мокрого снігу.
Крім того, синоптики дали прогноз погоди на весну 2026. У березні та на початку квітня можливі то різкі потепління, то нічні заморозки й дощі.
