Погода в Украине в пятницу, 1 марта — какая опасность поджидает в первый день весны

Мужчина во время наводнения на Оболонской набережной в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине 1 марта будет теплой, без осадков. Синоптики предупреждают ряд областей об опасности подтоплений, в частности, Киевскую, Черниговскую, Днепропетровскую и другие, что связано с весенним потеплением. Температура воздуха достигнет +11 °C, теплее всего будет на западе, где днем ожидается +17 °C, а холоднее всего на востоке.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 1 марта

Синоптики прогнозируют в Украине сухую и теплую погоду. Ночью и с утра Правобережье охватит туман.

Ветер юго-восточного направления со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью -2...+3 °C, на востоке -1...-6 °C, днем +6...+11 °C;

на западе и в Крыму ночью 0...+5 °C, днем +12...+17 °C, в Карпатах +4...+9 °C;

в Киеве ночью 0...+2 °C, днем около +10 °C.

Прогноз погоды в Украине 1 марта. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от Укргидрометцентра

В течение 1-5 марта существует опасность повышения уровней воды на Десне и ее притоке р. Снов, на Верхнем Днепре (в пределах страны), на устьевом участке Припяти в зоне ЧАЭС.

"1-5 марта, в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, на р. Днепр в Киеве и Бориспольском районе Киевской области возможны резкие колебания уровней воды с кратковременным достижением отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий (І уровень опасности — желтый)", — добавили синоптики.

Прогноз опасных гидрологических явлений в Украине 1 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 1 марта

"Весна придет в Украину с солнцем, сухой погодой и прекрасным теплом", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

Ветер юго-восточного направления, не значительный, однако на западе местами порывистый.

Температура воздуха:

в течение дня +7...+12 °C;

на западе +12...+19 °C;

во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях +7...+10 °C;

в Киеве до +10 °C.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что в Киевской области 1 марта синоптики прогнозируют опасные гидрологические явления. Из-за потепления в регионе ожидается повышение уровня воды.

Также мы сообщали, что в Киевской области за февраль удалось зафиксировать несколько температурных рекордов. В результате, как оказалось, в этом году был довольно теплый последний месяц зимы.