Погода в Украине в пятницу, 1 марта — какая опасность поджидает в первый день весны

Синоптики предупреждают ряд областей об опасности в первый день весны
Погода в Украине 1 марта будет теплой, без осадков. Синоптики предупреждают ряд областей об опасности подтоплений, в частности, Киевскую, Черниговскую, Днепропетровскую и другие, что связано с весенним потеплением. Температура воздуха достигнет +11 °C, теплее всего будет на западе, где днем ожидается +17 °C, а холоднее всего на востоке.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 1 марта
Синоптики прогнозируют в Украине сухую и теплую погоду. Ночью и с утра Правобережье охватит туман.
Ветер юго-восточного направления со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -2...+3 °C, на востоке -1...-6 °C, днем +6...+11 °C;
- на западе и в Крыму ночью 0...+5 °C, днем +12...+17 °C, в Карпатах +4...+9 °C;
- в Киеве ночью 0...+2 °C, днем около +10 °C.
Предупреждение от Укргидрометцентра
В течение 1-5 марта существует опасность повышения уровней воды на Десне и ее притоке р. Снов, на Верхнем Днепре (в пределах страны), на устьевом участке Припяти в зоне ЧАЭС.
"1-5 марта, в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, на р. Днепр в Киеве и Бориспольском районе Киевской области возможны резкие колебания уровней воды с кратковременным достижением отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий (І уровень опасности — желтый)", — добавили синоптики.
Прогноз погоды от Наталки Диденко 1 марта
"Весна придет в Украину с солнцем, сухой погодой и прекрасным теплом", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.
Ветер юго-восточного направления, не значительный, однако на западе местами порывистый.
Температура воздуха:
- в течение дня +7...+12 °C;
- на западе +12...+19 °C;
- во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях +7...+10 °C;
- в Киеве до +10 °C.
Напомним, что в Киевской области 1 марта синоптики прогнозируют опасные гидрологические явления. Из-за потепления в регионе ожидается повышение уровня воды.
Также мы сообщали, что в Киевской области за февраль удалось зафиксировать несколько температурных рекордов. В результате, как оказалось, в этом году был довольно теплый последний месяц зимы.
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