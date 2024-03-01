Погода в Україні у п'ятницю, 1 березня — яка небезпека чекає в перший день весни

Чоловік під час повені на Оболонській набережній в Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні 1 березня буде теплою, без опадів. Синоптики попереджають низку областей про небезпеку підтоплень, зокрема Київську, Чернігівську, Дніпропетровську та інші, що пов'язано з весняним потеплінням. Температура повітря сягне +11 °C, найтепліше буде на заході, де вдень очікується +17 °C, а найхолодніше на сході.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 1 березня

Синоптики прогнозують в Україні суху й теплу погоду. Вночі та зранку Правобережжя охопить туман.

Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі -2...+3 °C, на сході -1...-6 °C, вдень +6...+11 °C;

на заході та в Криму вночі 0...+5 °C, вдень +12...+17 °C, в Карпатах +4...+9 °C;

у Києві вночі 0...+2 °C, вдень близько +10 °C.

Прогноз погоди в Україні 1 березня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від Укргідрометцентру

Упродовж 1-5 березня є небезпека підвищення рівнів води на Десні та її притоці р. Снов, на Верхньому Дніпрі (в межах країни), на пригирловій ділянці Прип'яті в зоні ЧАЕС.

"1-5 березня, внаслідок скидів води з Київського водосховища, на р. Дніпро у Києві та Бориспільському районі Київської області можливі різкі коливання рівнів води з короткочасним досягненням відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій (І рівень небезпеки — жовтий)", — додали синоптики.

Прогноз небезпечних гідрологічних явищ в Україні 1 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 1 березня

"Весна прийде в Україну із сонцем, сухою погодою та чудовим теплом", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.

Вітер південно-східного напрямку, не значний, однак на заході місцями рвучкий.

Температура повітря:

протягом дня +7...+12 °C;

на заході +12...+19 °C;

у Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях +7...+10 °C;

у Києві до +10 °C.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що в Київській області 1 березня синоптики прогнозують небезпечні гідрологічні явища. Через потепління в регіоні очікується підняття рівня води.

Також ми повідомляли, що в Київській області за лютий вдалося зафіксувати кілька температурних рекордів. Внаслідок цього, як виявилося, цьогоріч був доволі теплий останній місяць зими.