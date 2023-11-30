Погода в Украине в четверг, 30 ноября — каким областям грозит опасная погода

Женщины прикрываются от сильного ветра со снегом. Фото: Житомир.Life

Погода в Украине в четверг, 30 ноября, обещает гололед и гололедицу. Так синоптики предупреждают об опасности на дорогах Киевской, Волынской, Тернопольской, Кировоградской, Харьковской и других областей. Также сегодня в одном регионе поднимется штормовой ветер, порывы которого будут достигать 20 м/с. Температура воздуха ночью будет около -8 °C, однако днем будет несколько теплее.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Предупреждение от Укргидрометцентра

По прогнозу синоптиков, в Украине сегодня, 30 ноября, ожидается гололедица. Так, об опасности на дорогах предупреждают жителей западных, северных, большинства центральных и Харьковской областей. Объявлен I уровень опасности — желтый.

Карта опасных погодных условий в Украине сегодня, 30 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Также синоптики сообщают о снеголавинной угрозе — опасность III уровня. Следует быть осмотрительными на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей, а на высокогорье западной и центральной части Закарпатья снеголавинная опасность I уровня.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" — говорится в сообщении.

Предупреждение о снеголавинной опасности на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сегодня, 30 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 30 ноября

В Укргидрометцентре прогнозируют, что в четверг, 30 ноября, будет облачно с прояснениями. На северо-востоке ночью и Закарпатье и Прикарпатье днем следует ожидать мокрого снега. Местами будет налипание мокрого снега и гололедица. Также не забывайте об гололедице.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 30 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер западный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Однако в Карпатах кое-где ожидаются порывы, достигающие 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью -3...-8 °C, на западе -6...-11 °C, на юге около 0°, в Крыму +1...+6 °C, в Киеве -4...-6 °C;

днем -3...+2 °C, на юге +1...+6 °C, в Крыму +4...+9 °C, в Киеве около 0 °C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко 30 ноября

Народный синоптик Наталья Диденко сообщает, что сегодня в Украине "с осадками пауза". Ударят морозы, поэтому синоптик предупреждает об гололедице на дорогах и призывает украинцев быть внимательными.

"Ветер будет в четверг южных направлений, умеренный, а вот на севере и северо-востоке Украины возможны сильные штормовые порывы до 15-20 метров в секунду", — пишет Диденко.

Температура воздуха:

ночью -3...-7 °C, на западе -4...-9 °C, в Луганской области и Крыму до +1...+3 °C;

днем -3...+3 °C, на юге до +5...+7 °C.

В Киеве осадков не прогнозируется, также ожидается гололедица. Столбики термометров покажут ночью -5...-7 °C, днем около 0 °C.

Напомним, что уже известно, какой будет погода и температура воздуха зимой. В Укргидрометцентре сделали прогноз, чего ждать украинцам.