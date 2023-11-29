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В Укргідрометцетрі зробили прогноз погоди на зиму та розповіли, коли буде найтепліше

29 листопада 2023 18:43
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
В Укргідрометцетрі зробили прогноз погоди на зиму та розповіли, коли буде найтепліше
Випав мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Цієї зими українці можуть сподіватися на досить теплий грудень. Також є підстави сподіватися достатньо комфортну зиму.

Про це розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Укргідрометцентру Віра Балабух.

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"І дуже ймовірно, що грудень очікується за прогнозом досить теплий. І вже якщо можливі такі арктичні вторгнення то вони, скоріш за все, будуть як класично у нас — найнижчі температури у нас спостерігаються у другій половині січня, лютому", — розповіла Балабух.

Синоптик додадала, що саме цей період може бути найхолодніший та будуть найбільш сильні снігопади.

Укргідрометцентр
Якої погоди варто очікувати взимку. Фото: Укргідрометцентр

Вона зазначила, що "зима є зима, і вона обов'язково прийде".

Балабух також додала, що синоптики сподіваються, що більша частина цього зимового періоду буде більш комфортною для українців, ніж минулорічна. Температура буде коливатись в межах від -5...+5 °C.

"Різкі похолодання будуть короткотривалими і не дуже інтенсивними", — зазначила Балабух.

Раніше ми повідомляли, що на Україну суне новий циклон із снігом, вітром та морозами. Він пройде приблизно у напрямку Сумщини.

Нагадуємо, що у Києві пройшли дощі та мокрий сніг. Після такої погоди на "підготовлених" до зими дорогах можна спостерігати сльоту.

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