В Укргідрометцетрі зробили прогноз погоди на зиму та розповіли, коли буде найтепліше
Цієї зими українці можуть сподіватися на досить теплий грудень. Також є підстави сподіватися достатньо комфортну зиму.
Про це розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Укргідрометцентру Віра Балабух.
Зима цього року буде комфортною
"І дуже ймовірно, що грудень очікується за прогнозом досить теплий. І вже якщо можливі такі арктичні вторгнення то вони, скоріш за все, будуть як класично у нас — найнижчі температури у нас спостерігаються у другій половині січня, лютому", — розповіла Балабух.
Синоптик додадала, що саме цей період може бути найхолодніший та будуть найбільш сильні снігопади.
Вона зазначила, що "зима є зима, і вона обов'язково прийде".
Балабух також додала, що синоптики сподіваються, що більша частина цього зимового періоду буде більш комфортною для українців, ніж минулорічна. Температура буде коливатись в межах від -5...+5 °C.
"Різкі похолодання будуть короткотривалими і не дуже інтенсивними", — зазначила Балабух.
Раніше ми повідомляли, що на Україну суне новий циклон із снігом, вітром та морозами. Він пройде приблизно у напрямку Сумщини.
Нагадуємо, що у Києві пройшли дощі та мокрий сніг. Після такої погоди на "підготовлених" до зими дорогах можна спостерігати сльоту.
Читайте Новини.LIVE!